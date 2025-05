Cei mai doriți angajatori în 2025

Catalyst Solutions anunță rezultatele studiului Cei mai doriți angajatori, derulat în perioada noiembrie 2024 – aprilie 2025 pe un eșantion de 12 161 de tineri la început de carieră, cât și profesioniști din România, din domeniile IT&C, inginerie, științe sociale și economice. Studiul reprezintă cel mai amplu instrument de evaluare a atractivității angajatorilor la nivel național, oferind o perspectivă detaliată asupra comportamentului și așteptărilor candidaților față de angajatorii locali. Rezultatele au fost prezentate, în premieră, în cadrul conferinței regionale de employer branding, EBcon 2025, pe 13 mai.

Pentru al 20 an consecutiv, studiul Cei mai doriți angajatori a fost realizat la nivel național, pe baza a 12 161 de răspunsuri libere, neasistate ale respondenților. Top 100 Cei mai doriți angajatori este un clasament realizat în baza răspunsurilor libere și neasistate la întrebarea: “Care este topul primilor 5 angajatori pentru care îți dorești să lucrezi?“ Numărul ridicat de nominalizări pentru titlul de cel mai dorit angajator poate fi influențat de factori precum dimensiunea organizației, prezența geografică extinsă sau varietatea rolurilor disponibile în cadrul companiei.

Cum privesc companiile recunoașterea ca angajator de referință pe piața muncii?

„Titlul de Cel Mai Dorit Angajator ne onorează și ne responsabilizează totodată. Este o recunoaștere a eforturilor noastre susţinute de a construi un mediu de lucru în care inovația se împleteşte natural cu grija față de oameni. Pentru Microsoft România performanța reprezintă un efect al unei asocieri perfect balansată între autenticitate, colaborare și încredere. Credem cu tărie că, atunci când susținem oamenii să se dezvolte, să descopere şi să folosească zi de zi tot ce au mai valoros, putem crea împreună un viitor mai bun atât pentru organizație, dar mai ales pentru societate.”- Adina Vidroiu – Director Resurse Umane, Microsoft EurA & Ungaria

„Suntem onorati și profund recunoscători să facem parte din top 5 al celor mai doriți angajatori. Această apreciere ne confirmă încă o daăa că angajamentul nostru continuu de a crea un mediu de lucru inovator, cu impact, dar și unit. Anul acesta are o însemnătate deosebită pentru echipa noastră locală, pentru că anul acestă sărbătorim 15 ani de când Google a deschis primul birou în România. În ultimul deceniu și jumătate am avut privilegiul de a crește alături de mediul tehnologic românesc, cultivând talentul și contribuind la dinamismul economiei locale. Recunoașterea ca angajator de top într-un an aniversar atât de important este cu atât mai semnificativă. Rămânem dedicați în cultivarea unul loc de muncă unde colegii noștri pot prospera, inova și face o diferență reală. Această recunoaștere ne inspiră să continuăm să investim în echipa noastra și să susținem mai departe valorile care definesc Google, respectul pentru utilizatorii noștri, deschiderea de oportunități și convingerea că munca fiecărui individ poate și are un impact valoros.” – Simona Berbec, Market HR CEE Google

„Sunt onorată de dubla recunoaștere a Continental ca fiind unul din top 3 cei mai doriți angajatori din țară și cel mai dorit angajator din sectorul automotive. Mândria este cu atât mai mare întrucât compania pe care o reprezint își menține poziția fruntașă în top de mulți ani, și asta doar grație angajaților noștri dedicați, a proiectelor inovatoare la care lucrează și a mediului de lucru în care aceștia își desfășoară activitatea. Aceste două premii reflectă angajamentul pentru excelență al echipei și impactul pozitiv asupra comunităților în care activăm: Brașov, Iași, Sibiu și Timișoara.” – Lucia Iliescu-Brădean, Country HR Manager Continental în România

„În acest an, ne reafirmăm angajamentul de a oferi colegilor noștri o experiență împlinitoare care să le susțină dezvoltarea personală și profesională, menținând în același timp un echilibru adecvat între viața profesională și cea personală. Faptul că suntem recunoscuți ca unul dintre cei mai doriți angajatori la nivel național reconfirmă faptul că inițiativele, proiectele și parteneriatele pe care le urmărim se adresează în mod eficient atât nevoilor candidaților, cât și ale angajaților, aliniindu-se în același timp cu obiectivele de business ale companiei. Suntem mândri că eforturile noastre continue ne-au permis să menținem aceleași standarde înalte ca anul trecut. Ca organizație orientată spre viitor, obiectivul nostru strategic în ceea ce privește brandul de angajator este să rămânem o alegere de top pentru toate grupurile de talente relevante.” – Cristina Corello, HR Director, Bosch Romania

Pe lângă Top 100 Cei mai doriți angajatori, ediția din acest an aduce două noutăți importante: Top New Entry și, în premieră, Top Great Company Culture. Top New Entry evidențiază companiile care au intrat pentru prima dată în top 100 Cei mai doriți angajatori, organizații care au reușit să atragă atenția prin practici de management, cultură organizațională sau beneficii oferite angajaților și astfel să se poziționeze ca un angajator de top în România.

Pe lângă top 100 Celor mai doriți angajatori și New Entry, anul acest sunt prezentate în premieră Top Great Company Culture – un clasament care pune accentul pe cultura organizațională și pe modul în care aceasta contribuie la atractivitatea angajatorului. Acest top răspunde interesului crescut al candidaților pentru un mediu de lucru prietenos, echilibrul între viața profesională și cea personală, precum și pentru atmosfera relaxantă din cadrul companiilor. Astfel, pe lângă criterii precum pachetul salarial sau oportunitățile de dezvoltare, cultura organizațională devine un factor cheie în alegerea angajatorului dorit.

Datele colectate sunt prelucrate și organizate sub formă de rapoarte diferențiate în funcție de interesul candidaților pentru anumite industrii, de background-ul academic și nivelul de experiență. Tipurile de rapoarte disponibile sunt: Business, Engineering, IT&C, Retail, FMCG, BPO.