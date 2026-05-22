Doar 5,2% dintre companiile din România folosesc AI, față de o medie europeană de 20%

Doar 5,2% dintre companiile din România utilizează în prezent tehnologii bazate pe inteligență artificială (AI), comparativ cu o medie europeană de circa 20%, în timp ce 66% dintre IMM-urile românești spun că vor să adopte astfel de soluții, a declarat, vineri, Viorel Băltărețu, antreprenor și fost secretar de stat în Ministerul Economiei, la o dezbatere de specialitate.

‘5,2% este procentul din totalul companiilor din România care folosesc în acest moment tehnologie AI. Media europeană este undeva la 20%, iar țările în care se folosește cel mai mult, Estonia, de exemplu, depășesc nivelul de 40%. Deci, față de media europeană, suntem în momentul de față cam la un sfert’, a afirmat Băltărețu, la dezbaterea digitală ‘AI, repere legale și morale. Între avântul digitalizării și restricțiile legislative’, organizată de CLCC Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării.

Potrivit acestuia, un alt raport arată că două treimi (66%) dintre IMM-urile românești declară că vor să utilizeze AI și consideră că această tehnologie va transforma industria.

‘Vorbim de 66% care vor și 5% care o fac. Asta îmi dovedește că nu este o problemă de tehnologie. Este o problemă de curaj și de primul pas’, a spus antreprenorul.

În opinia sa, tehnologia este deja accesibilă și poate fi implementată cu costuri reduse, însă multe firme sunt încă reticente. ‘Până la urmă, un abonament la ChatGPT, Claude sau alte instrumente de AI simple, ceea ce înseamnă baza AI-ului, costă undeva la 20 de dolari pe lună. Nu e complexitatea. Tehnologia există, e accesibilă și funcționează astăzi. Este, din păcate, frica de necunoscut. Este sentimentul că AI este pentru alții. Poate pentru companii, pentru IT-ști, pentru oameni cu bugete mari. Această frică cred că este cel mai scump lucru pe care îl plătesc în momentul de față IMM-urile românești. Și realitatea este următoarea: lumea nu stă pe loc’, a explicat Băltărețu.

În opinia sa, firmele românești riscă să piardă teren în fața competitorilor din alte state europene care utilizează deja inteligența artificială pentru creșterea productivității. ‘AI nu mai este în acest moment un avantaj competitiv. După părerea mea, AI devine o condiție de bază pentru a rămâne în joc. Exact cum internetul era în anul 2000, exact cum smartphone-ul era în 2010. Avem concurenți, firme din Polonia, din Cehia, Germania, care folosesc AI și acumulează, evident, o diferență de productivitate față de companiile românești în fiecare lună’, a spus acesta.

Băltărețu a precizat că IMM-urile pot utiliza AI în domenii precum marketing, relații cu clienții, analiză de date, activități juridice sau resurse umane, cu investiții reduse și beneficii rapide în materie de productivitate.

‘Beneficiul pentru o companie mai micuță, gândiți-vă, poate să fie între 5 și 15 ore de muncă salvate în fiecare săptămână. Adică între 20 și 60 de ore pe lună. Return of investment în prima lună, nu în primul an, în prima lună. Este un salt extraordinar din perspectiva productivității și eficienței’, a afirmat acesta.

Totodată, fostul secretar de stat a apreciat că statul român nu are, în prezent, o strategie privind adopția AI în sectorul IMM-urilor, criticând modul în care au fost introduse reglementările europene în domeniu. ‘Din păcate, statul român nu a avut și nu are în momentul de față o strategie de adopție a IA-urilor pentru IMM-uri. (…) Am avut dezbateri despre riscuri, despre etică și despre algoritmi, dar ce am făcut, din punctul meu de vedere, am reglementat înainte să educăm. Și asta este o greșeală pe care o plătesc companiile, în momentul de față, nu statul’, a susținut antreprenorul.

Pe de altă parte, Viorel Băltărețu le-a recomandat antreprenorilor să înceapă să testeze instrumentele AI fără a aștepta condiții ideale sau reglementări complete. ‘AI-ul nu vă va lua business-ul. Dar un competitor care folosește AI-ul, și voi nu, vă poate lua clienți’, a avertizat acesta.