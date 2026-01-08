Cererea de cupru va crește cu 50% până în 2040 grație AI și cheltuielilor pentru apărare, estimează S&P

Cursa pentru inteligența artificială și explozia cheltuielilor pentru apărare vor duce la o creștere de 50% a cererii mondiale de cupru până în 2040, dar livrările sunt așteptate să se situeze în urma cererii cu peste 10 milioane de tone anual, fără intensificarea operațiunilor de reciclare și deschiderii de noi mine, a estimat joi firma de consultanță S&P Global, transmite Reuters.

Cuprul este utilizat pe scară largă în industria construcțiilor, transporturilor, tehnologiei și electronicii, deoarece este unul dintre cele mai bune metale conductoare de electricitate, este rezistent la coroziune și este ușor de modelat și de format.

Chiar dacă industria vehiculelor electrice a crescut cererea de cupru în ultimul deceniu, industriile inteligenței artificiale, apărării și roboticii vor necesita și mai mult cupru în următorii 14 ani, alături de apetitul tradițional al consumatorilor pentru aparate de aer condiționat și alte aparate electrocasnice care consumă mult cupru, a subliniat S&P în raportul său.

Cererea globală de cupru va ajunge la 42 de milioane de tone pe an până în 2040, față de 28 de milioane de tone în 2025, conform raportului S&P. Fără noi surse de aprovizionare, aproape un sfert din această cerere va fi probabil nesatisfăcută, susțin autorii raportului.

‘Factorul principal al cererii este electrificarea lumii, iar cuprul este metalul electrificării’, a declarat pentru Reuters Dan Yergin, vicepreședinte la S&P și unul dintre autorii raportului.

AI este un factor important al creșterii cererii de cupru, cu peste 100 de proiecte noi de centre de date anul trecut, evaluate la puțin sub 61 de miliarde de dolari, a estimat Reuters luna trecută. Conflictul din Ucraina și măsurile luate de Japonia, Germania și alte țări pentru a-și crește cheltuielile pentru apărare vor alimenta și ele cererea de cupru, conform raportului.

‘Cererea de cupru este într-adevăr inelastică în sectorul apărării’, a declarat Carlos Pascual, vicepreședinte S&P și fost ambasador al SUA în Ucraina.

Aproape fiecare dispozitiv electronic conține cupru. Chile și Peru sunt cei mai mari producători mondiali de minereu de cupru, iar China este țara cu cele mai mari capacități de topire a cuprului. Statele Unite, care au impus o taxă vamală asupra anumitor tipuri de cupru, importă jumătate din necesarul său în fiecare an.

S&P a publicat un raport similar în 2022, în care a făcut unele prognoze cu privire la cererea de cupru, în cazul în care lumea va atinge neutralitatea carbonului până în 2050, un obiectiv descris ca fiind ‘zero net’.

Raportul publicat joi folosește o metodologie diferită, a precizat S&P, și prognozează cum va evolua cererea de cupru folosind o ipoteză de bază conform căreia cererea de cupru va crește indiferent de politicile climatice ale guvernelor. ‘Politicile în domeniul tranziției energetice s-au schimbat destul de dramatic’, a spus Yergin.