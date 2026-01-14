Cheltuielile de personal în administrația publică centrală se reduc în 2026 cu 10%

Cheltuielile de personal în administrația publică centrală se vor reduce anul acesta cu 10% față de cele din 2025, fără a fi însă afectat salariul de bază, conform unui proiect de lege publicat marți seara pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).

Procedura de reorganizare a autorităților și instituțiilor publice se definitivează în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii. Ordonatorii principali de credite ai autorităților și instituțiilor vor demara, în termen de cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, procedura de reorganizare.

‘În anul 2026 cheltuielile de personal din cadrul ministerelor, altor organe de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului și a ministerelor, instituțiilor subordonate ministerelor, din cadrul altor instituții și autorități publice, finanțate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și din cadrul altor organe de specialitate ale administrației publice, din autoritățile administrative autonome, din alte instituții, indiferent de modul de finanțare a acestora, cu excepția cheltuielilor de personal aferente unităților și instituțiilor din învățământul preuniversitar de stat, se reduc cu 10% față de cheltuielile de personal efectuate în anul 2025 diminuate cu cheltuielile de personal aferente organizării alegerilor din anul 2025. Reducerea de 10% se aplică centralizat asupra tuturor cheltuielilor de personal, respectiv cele înregistrate la nivelul ordonatorului principal de credite și a celor înregistrate la nivelul ordonatorilor secundari sau terțiari de credite, după caz. Ordonatorii principali de credite pot stabili procente mai mari sau mai mici de 10% pe fiecare ordonator de credite, însă reducerea cumulată în anul 2026 a cheltuielilor de personal trebuie să fie de 10%’, se menționează în proiectul de act normativ.

Economiile de cheltuieli de personal realizate la nivelul ordonatorilor secundari sau terțiari de credite, mai mari decât reducerea de 10%, se virează la bugetul ordonatorului principal de credite. În execuție ordonatorul principal de credite poate redistribui aceste economii în funcție de nevoile identificate pentru finanțarea cheltuielilor de personal.

Pentru reducerea cheltuielilor de personal, ordonatorii de credite pot aplica, în condițiile legii, fără a afecta salariul de bază, următoarele modalități: reducerea numărului de posturi finanțate; disponibilizarea de personal, în condițiile legale; reducerea nivelului unor sporuri; alte modalități de reducere a cheltuielilor de personal.

‘Modalitățile și procedura de reducere a cheltuielilor se realizează cu consultarea organizațiilor sindicale din instituții sau consultarea reprezentanților salariaților, după caz. În proiectul de lege a bugetului de stat pentru anul 2026, Ministerul Finanțelor fundamentează alocările bugetare pe ordonatorii principali de credite prin dimensionarea cheltuielilor de personal diminuate cu 10% față de execuția bugetului de stat previzionată pentru anul 2025’, se precizează în proiect.