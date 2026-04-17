Cheltuielile totale ale Sectorului 4 pe 2026 sunt estimate la circa 12 miliarde de lei

Cheltuielile totale ale Sectorului 4 pe 2026 sunt estimate la aproximativ 12 miliarde de lei, potrivit proiectului de buget pus în dezbatere publică.

În proiectul de act normativ sunt estimate venituri totale ale Sectorului 4 pe anul acesta de circa 12 miliarde de lei.

La Direcția Generală de Administrare a Unităților de Învățământ, a Sportului și Culturii sunt trecute cheltuieli de aproape 334 de milioane de lei, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului – de peste 299 de milioane de lei, iar la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale – de 42 de milioane de lei.

Lista de investiții pe 2026 propune finanțarea, pentru Primăria Sectorului 4, de obiective în valoare de aproape 12 miliarde de lei.

Sursele de finanțare sunt: 1.744.563.090 de lei – buget local, 8.029.808.730 de lei – fonduri guvernamentale provenite prin program coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, programul coordonat prin Agenția Fondului de Mediu, respectiv prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, 980.695.440 de lei – sume primite în cadrul mecanismului cererilor de rambursare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, 362.023.900 de lei – credite interne destinate lucrărilor de investiții demarate din fonduri proprii, 826.313.770 de lei – destinați implementării obiectivelor ce beneficiază de finanțare de la Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și Programul Operațional Infrastructura Mare.

Printre cele mai importante obiective de investiții din bugetul local se numără cele privind regenerarea spațiilor publice în zona Pasajul Unirii și construirea unui pasaj rutier la intersecția străzilor Ion Iriceanu și Turnu Măgurele.