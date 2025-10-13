China afirmă că Qualcomm a recunoscut că a cumpărat compania israeliană Autotalks fără a informa autorităţile de reglementare

Producătorul american de semiconductori Qualcomm a recunoscut că nu a notificat autorităţile chineze în momentul finalizării achiziţiei companiei israeliene Autotalks, în iunie, a anunţat duminică Administraţia de Stat pentru Reglementarea Pieţei (SAMR) din China, citată de Reuters.

Dezvăluirea vine la doar două zile după ce Beijingul a lansat o investigaţie antitrust împotriva Qualcomm, pentru a stabili dacă gigantul american a încălcat legislaţia concurenţei prin necomunicarea detaliilor legate de tranzacţia cu Autotalks, specializată în cipuri pentru vehicule conectate.

Potrivit SAMR, autorităţile chineze au informat Qualcomm încă din martie 2024 că achiziţia necesită aprobare prealabilă, iar compania americană a transmis ulterior că nu va continua procesul. Totuşi, în iunie 2025, Qualcomm a finalizat achiziţia fără a notifica oficial Beijingul, fapt pe care compania ”l-a recunoscut”, potrivit comunicatului instituţiei.

Pe baza acestor constatări, China a declanşat oficial o anchetă antitrust asupra tranzacţiei. Qualcomm nu a răspuns solicitărilor Reuters privind un comentariu.

Chiar dacă Autotalks este o companie israeliană şi tranzacţia s-a desfăşurat în afara Chinei, Qualcomm derulează afaceri majore în China, unde vinde o parte importantă din cipurile sale. Prin urmare, achiziţia ar putea influenţa concurenţa pe piaţa chineză a semiconductoarelor şi a tehnologiilor pentru automobile conectate.

Acţiunile companiei americane au scăzut cu peste 5% vineri, în contextul tensiunilor comerciale accentuate, după ce preşedintele Donald Trump a ameninţat cu majorarea tarifelor la importurile din China şi cu anularea întâlnirii planificate cu preşedintele Xi Jinping.