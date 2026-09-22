Adrian Veștea, președinte CJ Brașov: Și de această dată trebuie să fim conștienți cu toții că FOTE reprezintă o provocare

Brașovul se pregătește să găzduiască, anul viitor, pentru a doua oară, Festivalul Olimpic al Tineretului European, singura competiție sportivă de nivel olimpic organizată în România. Evenimentul nu este doar o competiție de iarnă, ci și un test pentru capacitatea administrativă, pentru imaginea internațională a României și pentru modul în care pot fi valorificate investițiile în infrastructură. Antena 3 CNN a organizat la Brașov conferința națională dedicată pregătirii României pentru această competiție de amploare. Invitat în cadrul evenimentului, președintele CJ Brașov Adrian Veștea a declarată că organizarea unei noi ediții FOTE este o provocare, însă brașovenii sunt familiarizați cu evenimentul.

„Mă bucură faptul că la vremea la care guvernul a luat decizia de a organiza un astfel de eveniment eram ministru al Dezvoltării. Alături de COSR și Agenția Națională pentru Sport am inițiat memorandumul pentru a putea începe organizarea unui astfel de eveniment și pentru a-i da suportul necesar astfel încât CO european să ia decizia ca Brașovul să devină gazda.

Este un eveniment cu care noi brașovenii ne-am familiarizat, am depus extrem de mult efort în urmă cu 13 ani, când de asemenea făceam parte din comitetul de organizare, când am participat la construirea infrastructurii sportive, fiecare pe anumite domenii pe care le aveam în responsabilitate. La acea vreme putem spune că am pus cu adevărat bazele și am creat șansa multor sportivi din România de a se pregăti acasă. Am avut șansa de a organiza ulterior competiții de nivel european și mondial, iar ceea ce cred că contează foarte mult – cred că lotul olimpic, pe fiecare ramură sportivă, a avut în componență foarte mulți tineri care au fost atunci participanți la FOTE.

Și de această dată trebuie să fim conștienți cu toții că reprezintă o provocare. Dacă în trecut am lăsat o impresie bună, de această dată Brașovul a mai pus un lucru pe hartă, are propriul aeroport, care se dezvoltă frumos și nu mai suntem nevoiți să dăm explicații că sunt nevoiți să stea în trafic spre Valea Prahovei pentru a ajunge la Otopeni, și avem propria oportunitate de mobilitate, încă un lucru care a contat când au evaluat acest proiect”, a declarat Adrian Veștea în cadrul conferinței.