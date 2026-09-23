Trump spune că un acord între Rusia și Ucraina va veni „mai devreme decât se crede”

Președintele american Donald Trump a dat asigurări marți, în fața Adunării Generale a ONU, la New York, că un acord între Rusia și Ucraina va veni ‘mai devreme decât se crede’, notează AFP.

‘Lucrăm foarte îndeaproape cu liderii Rusiei și Ucrainei și vom rezolva acest caz. Acest lucru se va întâmpla, cred, mai devreme decât se crede’, a afirmat președintele american care a mai avut deja de câteva ori declarații similare fără să fi fost realizate progrese reale în vederea unei rezolvări a conflictului.

Donald Trump a avut apoi o întrevedere bilaterală cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, cu care a dat asigurări că are o ‘relație foarte bună’, în timp ce principalul interesat a rămas impasibil.

‘Este timpul’ ca războiul să se termine, a spus liderul republican care a lăudat, de asemenea, ‘foarte bunii luptători’ ucraineni.

Președintele ucrainean a declarat că își dorește ca războiul să se încheie ‘înainte de iarnă’ și a adăugat că mizează pe ‘ajutorul’ omologului său american, cu care are o relație foarte complexă.

Donald Trump, care nu a atribuit niciodată Moscovei responsabilitatea pentru război, a reproșat recent Ucrainei că a dus la creșterea prețului motorinei prin atacurile sale asupra rafinăriilor rusești.