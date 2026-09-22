Jianu (IMM România): Ar trebui să ne uităm din nou la un program de tip IMM Invest; lipsește cash-flow-ul în economie

Un program de tip IMM Invest ar trebui reanalizat, în condițiile în care economia se confruntă cu o lipsă de cash-flow, iar rata de default a programului este de sub 2%, a declarat, marți, Florin Jianu, președintele IMM România, la un eveniment de specialitate.

‘Ar trebui să ne uităm iarăși cu foarte multă atenție la un program de tip IMM Invest, pentru că lipsește cash-flow-ul în economie și asta îl resimt cu toții. Să treci de la 10 miliarde puși în economie la zero mi se pare o măsură radicală, în condițiile în care rata de default a acestui program este de sub 2%. Adică și asta a arătat că există seriozitate din partea IMM-urilor românești, a antreprenorilor. Fondul de garantare oferă posibilitatea refinanțării pentru IMM Invest, dar doar pentru ceea ce înseamnă capital de lucru și în condiții de garanții de 80%’, a afirmat Florin Jianu, la evenimentul ‘IMM-urile, oxigen pentru România’.

Jianu a susținut, totodată, necesitatea unui program național prin care antreprenorii să fie sprijiniți să își producă propria energie.

‘Un program la care ar trebui să ne uităm cu foarte multă atenție ar trebui să fie un program național, pentru că antreprenorii spun în felul următor: cea mai ieftină energie este cea pe care o produc singur. Și atunci, hai să ajutăm antreprenorii să producă propria energie și, slavă Domnului, dacă iarăși ne întrebăm de unde sunt fondurile, Fondul pentru Modernizare are câteva miliarde de euro care stau acolo. Am vorbit cu specialiști din energie, care au spus că banii care erau acolo erau îndeajuns pentru două sisteme energetice, nu pentru un sistem energetic bine pus la punct și noi, iată, ne uităm că scade Dunărea, că suntem afectați de energie și prețul energiei în România e unul dintre cele mai ridicate în Europa’, a adăugat Florin Jianu.

Acesta a participat la conferința – ‘IMM-urile, oxigen pentru România’ – ediția a V-a, organizată de News.ro, în parteneriat cu Team Innovation Media și Agenția de PR și comunicare Plurivox.