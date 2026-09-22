România, printre țările UE cu creșteri semnificative ale prețurilor carburanților, în luna august 2026

Prețul mediu al combustibililor pentru transportul personal în Uniunea Europeană a crescut cu 23,8%, în luna august 2026 comparativ cu luna august 2025, după un avans de 16,9% în luna iulie și unul de 13,7% în luna iunie, arată datele publicate marți de Eurostat.

Potrivit oficiului european de statistică, în 26 dintre cele 27 de state membre UE, prețul carburanților a fost mai mare în luna august 2026 comparativ cu luna august a anului trecut. De asemenea, un număr de 18 state membre au înregistrat creșteri anuale de prețuri la combustibili și lubrifianți de peste 20%.

Cele mai mari creșteri de prețuri din blocul comunitar au fost înregistrate în Bulgaria (34,5%), Lituania (28,8%), Finlanda (27,6%), Germania (27,5%), Franța (27,4%) și România (26,7%). La polul opus, cele mai mici creșteri de prețuri au fost înregistrate în Ungaria (1,3%), Suedia (6,1%) și Irlanda (11,7%).

În cazul României, creșterea anuală de 26,7% din luna august vine după un avans de 24,2% în luna iulie și unul de 23,1% în luna iunie.

De la o lună la alta, consumatorii din UE au văzut cum prețurile la motorină s-au majorat, în medie, cu 8,3% iar cele la benzină au crescut cu 3,3%, în luna august. Aceasta după ce în luna iulie 2026, prețurile la motorină au crescut cu 4,3% și cele la benzină cu 4,7%, comparativ cu luna iunie 2026.

Potrivit Eurostat, prețurile la motorină au crescut în 26 state membre UE, în luna august 2026 comparativ cu luna precedentă. Cele mai mari creșteri au fost în Cehia (14,3%), Bulgaria (13,5%) și Luxemburg (12,3%). În schimb, cele mai mici creșteri de prețuri au fost înregistrate în Italia (5,2%) și România (6,1%).

În ceea ce privește prețurile la benzină, 22 țări au înregistrat scumpiri, trei state membre au înregistrat scăderi de prețuri și în două țări prețurile au stagnat în luna august, comparativ cu luna iulie. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Spania (8,2%) și România (6,6%). Ușoare scăderi ale prețurilor au fost înregistrate în Ungaria (minus 0,6%), Danemarca (minus 0,3%) și Slovacia (minus 0,1%).