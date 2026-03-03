China este văzută printre pierzători de către economiștii care evaluează impactul războiului din Orientul Mijlociu

Economiștii au încercat să evalueze, în ultimul an, impactul războaielor comerciale ale președintelui american Donald Trump, iar acum evaluează impactul unui război real, transmite Bloomberg.

Impactul imediat al escaladării conflictului din Orientul Mijlociu este reacția pieței, pe măsură ce investitorii se refugiază în valori precum aurul, în timp ce acțiunile scad. Această situație face economiile mai mici, în special pe cele cu rezerve valutare limitate, vulnerabile.

Principala curea de transmisie către economia mondială este prin intermediul petrolului. Cotația țițeiului Brent a crescut cu până la 13%, la peste 82 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel de după ianuarie 2025, după care a cedat o parte din câștiguri în cursul tranzacțiilor derulate luni dimineața pe piețele asiatice.

Iranul furnizează aproximativ 5% din petrolul global, iar o întrerupere completă a alimentării ar crește prețul cu ‘aproximativ 20%’, au scris analiștii Bloomberg Economics, Ziad Daoud și Dina Esfandiary, într-un raport publicat înainte de deschiderea piețelor asiatice. În plus, aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol trece prin Strâmtoarea Ormuz, iar dacă această Strâmtoare va fi închisă, prețurile ar putea crește până la 108 dolari pe baril, au avertizat ei.

Dacă închiderea se menține, prețurile mai mari la petrol ar afecta importatorii majori, inclusiv China, Europa și India, în timp ce printre beneficiari s-ar număra exportatori precum Rusia, Canada și Norvegia, au scris analiștii Bloomberg Economics. În ceea ce privește SUA, consumatorii ar avea de pierdut, deoarece costurile mai mari ale combustibilului reduc veniturile, dar, per total, economia americană se va confrunta cu o povară mai mică, deoarece petrolul de șist a transformat SUA într-un exportator de petrol.

Desigur, multe vor depinde de ce se va întâmpla în zilele, săptămânile și lunile următoare. Într-un raport separat, analiștii BE au declarat că se așteaptă ca răspunsul Iranului să continue să se intensifice.

Pentru economia mondială, care s-a confruntat cu tarifele vamale ale lui Trump și cu incertitudinea crescândă cu privire la impactul Inteligenței Artificiale asupra piețelor muncii, ultima creștere a tensiunilor în Orientul Mijlociu adaugă și mai multă incertitudine. Haosul călătoriilor s-a extins în regiune și dincolo de aceasta, în timp ce cei mai mari transportatori maritimi au fost nevoiți să redirecționeze navele pentru a evita Golful Persic.

Shane Oliver, economist-șef la AMP, atribuie o probabilitate de 60% unui război limitat, în care Trump ar declara victoria în următoarea săptămână. Celălalt scenariu ar implica o confruntare mai lungă și o potențială dublare a prețurilor petrolului, până la aproximativ 150 de dolari pe baril.

Companiile chineze de rafinare ar fi afectate dacă producția de petrol iranian ar fi întreruptă, având în vedere că China este destinația pentru aproximativ 99% din exporturile iraniene de țiței, potrivit analiștilor de la TD Securities, inclusiv Rich Kelly. ‘China ar pierde o altă sursă de petrol ieftin. Rusia ar beneficia, cererea indiană și chineză fiind probabil îndreptată către țițeiul Ural cu prețuri foarte reduse, ceea ce ar reduce o parte din presiunea asupra Kremlinului din cauza scăderii prețurilor la țiței’, au scris analiștii.

Dacă tulburările de pe piață vor persista o perioadă mai lungă, țările cu rezerve mici ar putea fi vulnerabile. Analiștii de la Citigroup spun că țările cu rezerve valutare scăzute, cum ar fi Argentina, Sri Lanka, Pakistan și Turcia, ‘se confruntă cu riscuri crescute de ieșiri bruște de capital și depreciere a monedei’.

În încercarea de a proteja moneda, Banca Centrală a Turciei a anunțat suspendarea licitațiilor repo timp de o săptămână, din cauza evoluțiilor de pe piețele financiare.

Turcia este vulnerabilă și din cauza legăturilor sale comerciale cu Iranul, potrivit lui Robin Brooks. ‘Iranul este o economie mică, dar piețele vor vedea acest lucru ca un alt motiv pentru a fi negative față de Turcia’, a scris analistul.

‘Ceea ce complică și mai mult imaginea pe termen scurt este că va exista o creștere generalizată a incertitudinii globale, care s-ar putea repercuta asupra cererii, în timp ce așteptările inflaționiste cresc. Acest lucru pledează pentru răbdare inițial, dar și pentru dorința de a reacționa dacă și când situația se stabilizează în Orientul Mijlociu’, au scris analiștii de la TD Securities.