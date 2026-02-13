China interzice vânzarea automobilelor sub costul de producție pentru a pune capăt războiului prețurilor

Autoritățile chineze au interzis joi producătorilor auto să stabilească prețurile de vânzare ale automobilelor sub costurile de producție, intensificându-și măsurile de combatere a unui război prelungit al prețurilor care afectează cea mai mare piață auto din lume, transmite Bloomberg.

Într-un set de directive publicat joi, Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței a interzis efectiv producătorilor auto să vândă vehicule sub costul total de producție. Acest cost include atât cheltuielile din fabrică ale unei companii, cât și cheltuielile administrative, financiare precum și cheltuielile generale de vânzări.

Prin utilizarea unei definiții largi a costurilor de producție, principalul organism de reglementare a pieței din China a închis o portița care a ajutat la creșterea agresivă a vânzărilor producătorilor de automobile, dar a stârnit îngrijorări în rândul oficialilor cu privire la o cursă în jos la nivelul industriei. De asemenea, autoritățile au interzis fixarea prețurilor între producătorii auto și furnizori și au interzis producătorilor să îi forțeze pe dealerii să încheie vânzări de pe urma cărora pierd bani, prin programe de rambursare costisitoare.

Războiul prețurilor, care durează de ani de zile, a transformat industria auto chineză, alimentând ascensiunea unor giganți precum BYD Co. și Tesla Inc., dar împingându-i pe producătorii mai mici pe marginea prăpastiei. Concurența acerbă s-a extins de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, constructorii auto solicitând reduceri de prețuri de la producătorii din amonte și prelungind termenele de plată, o practică pe care autoritățile de reglementare au încercat să o elimine.

Separat, Asociația producătorilor chinezi de autoturisme a anunțat joi că vânzările cu amănuntul de vehicule pentru pasageri au scăzut cu 13,9% în ianuarie, comparativ cu anul precedent. Acest declin a fost influențat de o scădere de 20% a vehiculelor electrice pe baterii și a celor hibride plug-in.

În pofida eforturilor Beijingului de a elimina reducerile agresive de prețuri, inclusiv un avertisment recent conform căruia producătorii auto se confruntă cu ‘sancțiuni severe’ pentru continuarea acestei practici, noul an a adus o nouă rundă de reduceri de prețuri pe piața din China.