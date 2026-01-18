China, prima țară care consumă mai mult de 10.000 de miliarde de kilowați-oră într-un an

Consumul total de energie electrică al Chinei a depășit anul trecut, pentru prima dată, pragul de 10.000 de miliarde de kilowați-oră (kWh), mai mult decât dublu față de cel al Statelor Unite, conform cifrelor publicate sâmbătă de Administrația Națională a Energiei (NEA) și preluate de televiziunea de stat CCTV, transmite EFE.

Potrivit datelor oficiale, consumul de energie electrică al gigantului asiatic a ajuns la 10.360 miliarde de kWh anul trecut, o creștere de 5% față de anul precedent, ceea ce face din China prima țară din lume care depășește acest prag, și devansând consumul combinat al Uniunii Europene, Rusiei, Indiei și Japoniei.

Sectorul secundar a avut cea mai mare pondere în consumul de energie electrică al Chinei în 2025, cu 6.630 miliarde de kWh (+3,7% față de anul precedent), urmat de sectorul terțiar cu 1.990 miliarde de kWh (+8,2%), consumul rezidențial urban și rural cu 1.580 miliarde de kWh (+6,3%) și sectorul primar cu 149,4 miliarde de kWh (+9,9%), potrivit Agenției Naționale a Energiei.

În cadrul sectorului terțiar, consumul de electricitate al serviciilor de încărcare și înlocuire a bateriilor, precum și consumul în sectoarele de transmitere a informațiilor, software și servicii de tehnologia informației, a crescut cu 48,8%, respectiv 17%, ”devenind principalii factori ai creșterii” consumului de electricitate, a precizat NEA.