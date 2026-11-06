China solicită UE evaluarea impactului noilor taxe privind coletele cu valori mici

Ministerul Comerțului din China a anunțat joi că este foarte preocupat de noile măsuri ale Uniunii Europene privind coletele cu valori mici importate și a cerut blocului comunitar o evaluare atentă a impactului lor, transmite Reuters.

Comerțul electronic transfrontalier oferă consumatorilor și companiilor mai multe alegeri, a precizat Ministerul Comerțului din China, exprimându-și speranța că UE va crea condiții favorabile pentru cooperarea dintre China și blocul comunitar în domeniul comerțului electronic și sectoarele conexe.

De la 1 noiembrie, pentru a limita avalanșa de produse chinezești achiziționate online și pentru a consolida controalele, o ‘taxă de procesare’ de doi euro va fi aplicată coletelor importate în Uniunea Europeană.

Această taxă de procesare UE, care se adaugă la taxei de trei euro pentru coletele importate cu o valoare mai mică de 150 euro, se aplică tuturor coletelor care sosesc în Uniunea Europeană dintr-o țară terță, efectuate prin vânzări la distanță, indiferent de valoarea articolelor comandate.

La fel ca și taxa care se aplică ‘coletelor mici’, taxa de procesare se percepe pentru fiecare categorie de articole conținute în același colet. De exemplu, dacă o livrare conține douăzeci de șepci (indiferent de marcă sau model), taxa este de doi euro. În schimb, dacă un colet conține trei șepci, patru tricouri și două curele, taxa totală este de șase euro.

Modul de calcul al taxelor de procesare este legat de modul în care mărfurile sunt declarate la vamă. Legislația europeană specifică faptul că platformele, vânzătorii sau intermediarii acestora sunt cei care trebuie să plătească aceste taxe, chiar dacă acestea pot fi percepute consumatorilor atunci când aceștia își plătesc comanda.

Taxa de procesare își propune să finanțeze consolidarea controalelor vamale ca răspuns la afluxul de produse chinezești în Uniunea Europeană, achiziționate prin intermediul platformelor online cu sediul în Asia. Aproape 5,9 miliarde de colete mici au intrat în UE în 2025, ceea ce reprezintă peste 180 în fiecare secundă. Asta înseamnă de patru ori mai mult decât în 2022. Din acest total, 93% proveneau din China, în general prin intermediul unor site-uri precum Shein, Temu și AliExpress.

Taxa de trei euro care se aplică ‘coletelor mici’ a avut deja un impact semnificativ. Începând din luna iulie, fluxul de colete mici a scăzut cu aproximativ 64%, deși Bruxelles-ul avertizează ca este prea devreme pentru a fi trase concluzii.

Potrivit unui document intern al Comisiei Europene consultat recent de Reuters, taxele impuse de Uniunea Europeană coletelor mici care intră în blocul comunitar, și care vizează în primul rând platformele chineze precum Shein și Temu, ar putea aduce șase miliarde de euro pe an la bugetul UE, în perioada 2028-2034.

Această estimare subliniază amploarea măsurilor luate de Europa pentru a limita afluxul de articole ieftine achiziționate de pe platforme de comerț electronic din afara UE, și care provin, în mare parte, din China.

Anul trecut, în UE au intrat aproximativ 5,8 miliarde de colete cu o valoare mai mică de 150 de euro, o creștere de 26% față de anul precedent. Comisia Europeană estimează că, în majoritatea cazurilor, valoarea declarată a acestor mărfuri a fost sub nivelul real, cu scopul de a evita plata taxelor vamale.

Eurodeputatul Dirk Gotink, care coordonează reformele vamale la nivelul UE, a explicat că noua taxă de doi euro vizează combaterea unui ‘model de afaceri extrem de toxic, bazat pe importuri din China, de mică valoare și neconforme cu reglementările’. ‘Noile veniturile generate astfel ne oferă oportunitatea și mijloacele necesare pentru a remedia decenii de subinvestiții, punând la dispoziția autorităților vamale europene resursele de care au nevoie pentru a proteja eficient piața noastră unică’, a declarat Dirk Gotink.

Estimarea citată de Reuters ia în calcul o scădere preconizată a numărului de colete cu valori mici care intră în UE, întrucât Bruxelles-ul anticipează că retailerii își vor adapta activitatea la noile măsuri.

Aceste taxe impuse de UE urmează unor măsuri similare adoptate anul trecut de Statele Unite, care au eliminat regimul de scutire de taxe vamale pentru comenzile online, ca răspuns la îngrijorările legate de concurența neloială și de produsele nesigure.

Comisia estimează că aproximativ 90% din taxele colectate vor merge la bugetul UE, iar 10% către statele membre. Totuși, acest raport s-ar putea modifica dacă statele membre vor insista să rețină o parte mai mare din încasări, în contextul negocierilor în curs privind bugetul pentru perioada 2028-2034. În prezent, statele membre UE rețin 25% din aceste taxe.