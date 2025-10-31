China va cumpăra 12 milioane de tone de soia boabe din SUA în acest an, spune secretarul Trezoreriei

China a convenit să cumpere 12 milioane de tone de soia boabe din SUA în sezonul actual și, de asemenea, s-a angajat să cumpere 25 milioane de tone de soia anual în următorii trei ani, în cadrul unui acord comercial mai amplu încheiat de Washington și Beijng, a declarat, joi, secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, transmite Reuters.

Bessent a adăugat că alte țări din Asia de Sud-Est au fost de acord să cumpere încă 19 milioane de tone de soia din SUA, dar nu a menționat un interval de timp pentru aceste achiziții.

‘Așadar, cultivatorii noștri de soia, pe care chinezii i-au folosit drept pioni politici, acum acest lucru este exclus, ar trebui să prospere în anii următori’, a declarat Bessent, într-un interviu acordat postului de televiziune Fox Business Network.

Imediat după interviu, cotațiile futures la soia boabe au înregistrat o creștere de 1,35%, la bursa de cereale de la Chicago.

În 2024, SUA au exportat aproape 27 de milioane de tone de soia boabe în China.

În noaptea de miercuri spre joi, Trump a scris într-o postare pe rețelele de socializare, după întâlnirea sa cu Xi în Coreea de Sud, că liderul chinez a autorizat China să înceapă achiziția unor cantități masive de soia, sorg și alte produse agricole.

Secretarul american al Agriculturii, Brooke Rollins, a aplaudat comentariile lui Trump privind soia și sorgul, într-o postare pe X.

Potrivit lui Even Rogers Pay, director la Trivium China, cu sediul la Beijing, acordul constituie, în mod efectiv, ‘o revenire la normal’ în ceea ce privește exporturile de soia ale SUA în China.

‘Acordul vizează un nivel al schimburilor comerciale comparabil cu cel din ultimii ani’, a subliniat Even Rogers Pay.

La rândul său, Johnny Xiang, fondatorul AgRadar Consulting, cu sediul la Beijing, a declarat: ‘Cumpărătorii comerciali așteaptă încă mai multe detalii – dacă China va reduce taxa vamală pentru soia americană de la 20% la 10% sau o va elimina complet. Dacă taxa vamală nu este eliminată complet, cumpărătorii comerciali vor avea puține stimulente pentru a cumpăra soia americană’.

China, cel mai mare cumpărător de soia din lume și principala piață pentru fermierii americani, și-a transformat apetitul vast pentru culturile agricole americane într-o puternică monedă de negociere în războiul comercial.

Confruntați cu taxe de 23% la importurile de soia din SUA, după mai multe runde de tarife reciproce, cumpărătorii chinezi au evitat în mare măsură recolta de toamnă a fermierilor americani, orientându-se în schimb către livrările de soia din America de Sud.

Scăderea cererii chineze i-a costat pe fermierii americani – un segment important de susținători ai lui Trump – miliarde de dolari sub formă de vânzări pierdute.

De la declanșarea războiul comercial cu prima administrație Trump, China și-a diversificat sursele de import de soia. În 2024, China a cumpărat aproximativ 20% din necesarul său de soia boabe din Statele Unite, adică jumătate față de un nivel de 41% în 2016, arată datele oficiale.