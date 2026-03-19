Chiriac (CONAF): Leadershipul înseamnă să deschizi drumuri și pentru alții

Leadershipul nu înseamnă poziție sau vizibilitate, ci capacitatea de a deschide drumuri și pentru alții, susține președinta Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), Cristina Chiriac.

Aceasta va susține un discurs la prima ediție a Galei ‘Women of Influence’, un eveniment internațional dedicat femeilor care influențează și transformă comunități, programat pe 21 martie la Chicago.

‘Leadershipul nu înseamnă poziție sau vizibilitate, ci capacitatea de a deschide drumuri și pentru alții. Acest proiect nu mai este doar al meu sau al organizației, ci al unei comunități mai largi, iar faptul că invitația vine dintr-o comunitate românească de peste granițe confirmă relevanța internațională a ceea ce construim în România’, a declarat Cristina Chiriac, citată înt-un comunicat transmis miercuri AGERPRES.

Evenimentul marchează lansarea unei inițiative dedicate recunoașterii și conectării femeilor care contribuie activ la dezvoltarea comunităților, reunind lideri din business, cultură, sănătate și societate civilă. Gala își propune să devină o platformă de dialog și vizibilitate pentru modele de leadership feminin, într-un format care combină componenta formală cu discuții aplicate despre impact și responsabilitate socială.

‘Invitația adresată Cristinei Chiriac reflectă activitatea sa de peste 15 ani în susținerea antreprenoriatului feminin, prin proiecte naționale și inițiative educaționale. Printre acestea se numără ‘Gala Women in Economy’, un reper în recunoașterea excelenței feminine, precum și ‘Maratonul pentru Educație Antreprenorială’, program care promovează cultura antreprenorială în rândul tinerilor și în mediul educațional’, se precizează în comunicat.

Gala este organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Americană și va avea loc într-un cadru reprezentativ al orașului Chicago, facilitând întâlnirea dintre lideri și comunități diverse, într-un context internațional.

Delegația CONAF, condusă de Cristina Chiriac, este formată din Nicoleta Munteanu – vicepreședinte CONAF, Sigina Luca – președinte CONAF Sucursala Cluj și Angie Mirea – președinte CONAF Sucursala Prahova, un nucleu de leadership care duce mai departe, ‘cu responsabilitate și viziune, misiunea organizației’.

Participarea sa se înscrie într-un dialog mai amplu despre rolul educației, colaborării și responsabilității în dezvoltarea comunităților.

Gala ‘Women of Influence’ este dezvoltată sub umbrela unei inițiative filantropice care susține proiecte educaționale dedicate copiilor din medii vulnerabile, consolidând ideea că performanța este strâns legată de responsabilitatea socială.

Prezența Cristinei Chiriac la acest eveniment reflectă și implicarea activă a CONAF în promovarea rolului femeilor în economie și societate, inclusiv prin susținerea unor demersuri precum instituirea Zilei Naționale a Antreprenoriatului Feminin.

Într-un context global în continuă schimbare, astfel de inițiative contribuie la consolidarea dialogului dintre România și diaspora și la promovarea unor modele de leadership adaptate noilor realități.

Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin militează pentru eficientizarea dialogului cu autoritățile, conlucrarea pentru elaborarea de politici publice care să conducă la creștere economică sustenabilă și sprijină antreprenorii. CONAF a luat ființă ca urmare a necesității de a crea o cultură antreprenorială modernă, sustenabilă și echitabilă, nu numai pentru antreprenoriatul feminin, ci și pentru întregul mediu de business. CONAF are în componența sa 31 sucursale, 3 federații, 16 patronate, 55 asociații și 15.000 de companii, peste 245.000 de angajați.