Chirițoiu: Va trebui să învățăm să dăm ajutoare de stat care să ne coste puțin, pentru că nu avem bani

România va trebui să învețe să acorde ajutoare de stat care să coste puțin, pentru că nu are bani, iar recomandarea noastră către Guvern este să se concentreze pe instrumente financiare, în special garantarea creditelor sau alte mecanisme similare de intervenție, care nu înseamnă cash direct, a transmis, vineri, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, la o conferință de specialitate.

‘Ajutoare de stat trebuie să dăm. Sunt o serie schimbări, nu avem timp să intrăm în detalii acum, dar există o politică mai activă din partea statelor europene și asta implică intervenții inteligente ale statului în economie. Problema este că nu avem bani. Alte țări au bani. Germania a anunțat scheme de 6 miliarde de euro pentru reducerea costurilor la energie pentru marii consumatori. Noi nu avem sume similare, pentru că avem cel mai mare deficit bugetar. Deci, ei pot să cheltuiască, noi nu putem să cheltuim. Noi va trebui să învățăm să dăm ajutoare de stat care să ne coste puțin. Recomandarea noastră către Guvern este să ne concentrăm pe instrumente financiare, în special garanții din partea statului, deci garantare de stat a creditelor sau alte mecanisme similare de intervenție, care nu înseamnă cash direct. Înseamnă, desigur, un risc asupra statului, se poate transforma în cash, dar până acum la noi mecanismele de garanție au mers bine. În criza COVID-ului, mi s-a părut că mecanismul IMM Invest prin Fondul de Garantare și Contragarantare a fost cea mai importantă intervenție pe care am avut-o la momentul respectiv și până acum pare să fi mers bine. Costurile au fost mici din garanțiile alea emise și până acum n-au fost multe problematice. (…) Deci, cred că ăsta-i viitorul pe termen scurt: ajutoare de stat cu mai puțin bani’, a explicat Chirițoiu.

În ceea ce privește prețurile la energie, șeful autorității de concurență este de părere că trebuie găsite formule ca energia să fie mai ieftină pentru consumatorii industriali, astfel încât aceștia să poată concura cu ‘restul lumii’.

‘Pe energie, va trebui să găsim o soluție pentru marii consumatori. Suntem foarte mulțumiți de faptul că lucrurile par să se așeze pe partea de retail – vedem pentru casnici, preocuparea în general este pentru impactul pe gospodării -, dar cred că trebuie să ne uităm și la impactul asupra consumatorilor industriali și în special a celor mari. Și aici problema rămâne că în Europa avem o energie scumpă – din intenție e scumpă, nu e o întâmplare, e rezultatul unor alegeri pe care le-am făcut în Europa, a unor politici – deci, e un lucru asumat că avem o energie scumpă. În același timp, ca să putem concura cu restul lumii, pentru marii consumatori trebuie să găsim formule ca energia să fie mai ieftină și cred că asta e o prioritate pentru noi, la Consiliu, și cred că și pentru ANRE, și cu siguranță pentru minister și Guvern, să găsim variante de a sprijini activitatea unor companii gen Alro, gen Sidex și a altor mari consumatori de energie’, a spus acesta.

El a subliniat că în România se produce multă energie, în special din surse regenerabile, însă vor intra în funcțiune și capacități pe gaz în perioada următoare, dar problema este cea referitoare la organizarea pieței, cum putem avea stabilitate în piață.

‘Energie avem în România, se produce multă energie, sunt multe investiții în special din regenerabile, dar vor intra în funcțiune și investiții pe gaz în perioada următoare. Deci, producție vom avea, problema este cum putem organiza piața și cum poate statul să sprijine ca să avem stabilitate în piață și, repet, pentru unii producători mari să reușim să obținem prețuri care să le permite lor să concureze și în Europa, dar mai ales în afara Europei’, a adăugat Chirițoiu.

Președintele instituției a dat asigurări că autoritatea va ajuta în continuare Guvernul și autoritățile cu sfaturi, atrăgând atenția că dispune și ‘de o bâtă mare’ ce poate fi folosită în caz de deviație de la comportamente concurențiale corecte.

‘Noi, la Consiliu, cât ne pricepem noi, o să emitem în continuare sfaturi către Guvern, către autorități, dar, în același timp, desigur, vom folosi și mijloace pe care le avem noi. Deci, dincolo de recomandări, avem partea noastră de aplicare a legii, e o bâtă mare, ca să spunem, ne ia timp până folosim bâta aia, nu o folosim cu ușurință, dar avem totuși un instrument puternic de a sancționa deviațiile de la comportamente corecte concurențiale. Vom continua să veghem la echilibrul între firmele mari și firmele mai mici. Încercăm să asigurăm o poziție corectă de concurență a firmelor mici față de firmele mari’, a mai spus acesta.

Consiliul Concurenței a organizat, vineri, conferința ‘Evoluția concurenței din sectoare cheie sub impactul tranziției energetice și digitalizării’, prilej cu care a fost lansat Raportul privind concurența în sectoare cheie – 2025.

La eveniment participă reprezentanți ai Președinției, ai Guvernului, ai Parlamentului, ai Comisiei Europene, ai Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), precum și ai autorităților publice, ai mediului de afaceri, ai mediului juridic și ai societății civile.