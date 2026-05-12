Bogdan Chirițoiu: Riscul e să nu devină aceste standarde un obstacol în accederea la piață

Într-un context marcat de implementarea standardelor CSRD și de presiunea tot mai mare asupra companiilor pentru transparență și responsabilitate, Income Magazine și Antena 3 CNN au organizat Conferința „VIITORUL ESG ÎN ROMÂNIA: SUSTENABILITATE. RESPONSABILITATE. EFICIENȚĂ” în cadrul căreia invitații au dezbătut posibile soluții pentru o raportare eficientă, digitalizată și orientată spre valoare. Prezent în cadrul evenimentului, Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței a declarat că ESG are și riscuri, uneori standardele riscând să reprezinte un obstacol pentru companiile mai mici să acceadă la piață.

„Pentru mine riscul e să nu devină aceste standarde un obstacol în accederea companiilor mai mici la piață, să nu ajungem fără să vrem să favorizăm companiile mari. Standardele pot fi necesare dacă doresc clienții, dacă există oameni dispuși să plătească eventual mai mult pentru produse care vin de la companii care respectă anumite standarde. Există finanțatori, atât bănci cât și investitori profilați pe acest lucru, e o posibilitate să ai acces la finanțare, sau finanțare mai ieftină dacă îndeplinești aceste standarde. Ce mi-e mie frică, e zona de riscuri, cel menționat de eventuale discriminări împotriva IMM-urilor, e bine că legislația diferențiază, aici cred că lucrurile arată bine, dar trebuie să fim atenți. E o tendință în momentul de față de a lăsa companiile să ia legea în propriile mâini, să facă înțelegeri între ele care sunt în beneficiul unor standarde. Asta e o zonă controversată. Una e să vină statul să impună ceva, alta e să las companiile să facă înțelegeri – e o zonă foarte controversată. Să nu se ascundă în spatele unor idealuri un cartel clasic”, a declarat Bogdan Chirițoiu în cadrul conferinței.