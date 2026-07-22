Chisaliță (AEI): Infrastructura energetică offshore devine o țintă cu valoare strategică și necesită măsuri de protecție adaptate noilor amenințări

Infrastructura energetică offshore devine o țintă cu valoare strategică și necesită măsuri de protecție adaptate noilor amenințări, acest lucru fiind cu atât mai relevant în contextul în care producția din Neptun Deep este programată să înceapă în 2027, iar România devine – poate – un jucător foarte important, transmite președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.

El atrage atenția că nava LPG Gas Lisbon a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, în apropierea Zonei Economice Exclusive a României.

‘Dacă privim strict din perspectiva securității energetice, incidentul ridică totuși câteva întrebări importante: protecția infrastructurii offshore (inclusiv Neptun Deep); supravegherea permanentă a Zonei Economice Exclusive; capacitatea de detectare și neutralizare a dronelor maritime; coordonarea dintre forțele navale, paza de coastă, serviciile de informații și aliații NATO.

Indiferent dacă acest incident a fost un atac deliberat, un accident sau efectul indirect al războiului din Marea Neagră, el evidențiază faptul că infrastructura energetică offshore devine o țintă cu valoare strategică și necesită măsuri de protecție adaptate noilor amenințări. Acest lucru este cu atât mai relevant în contextul în care producția din Neptun Deep este programată să înceapă în 2027, iar România devine – poate – un jucător foarte important’, se arată în mesajultr-un comunicat al AEI, remis marți AGERPRES.

În opinia sa, indiferent cine este responsabil pentru acest incident, România nu își mai poate permite să trateze securitatea Mării Negre și a infrastructurii energetice ca pe o problemă secundară.

‘Este momentul pentru un sistem permanent de supraveghere și apărare a Zonei Economice Exclusive, protecția militară a obiectivelor strategice offshore și reguli clare de reacție la orice amenințare. În noul context de securitate, prevenția costă incomparabil mai puțin decât consecințele unui atac reușit’, susține Chisăliță.

În noaptea de 20/21 iulie, nava comercială GAS LISBON, un tanc petrolier sub pavilion liberian, a fost cuprinsă de flăcări în urma unei explozii, în timp ce naviga, la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe.

Petrolierul a plecat din portul Alexandria (Egipt) și se îndrepta către Reni (Ucraina), fiind în tranzit în Zona Economică Exclusivă a României. Avea la bord o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane.

Toți membrii echipajului au fost evacuați și recuperați în siguranță, trei dintre aceștia fiind răniți și transportați la spitalul din Tulcea.