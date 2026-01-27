Christian Tour devine Online Travel Agency. Agenţia de turism va lansa platforma de rezervări de bilete de avion Vuelo.ro

Compania Christian Tour, unul dintre principalii turoperatori români, anunţă o schimbare de paradigmă în industria turismului din România, marcând tranziţia de la modelul clasic de touroperator către un model de OTA (Online Travel Agency). De asemenea, în primul trimestru al anului, a platformei de rezervări de bilete de avion Vuelo.ro, care va funcţiona ca un agregator de oferte.

”Compania Christian Tour, unul dintre principalii turoperatori români, anunţă o schimbare de paradigmă în industria turismului din România, marcând tranziţia de la modelul clasic de touroperator către un model de OTA (Online Travel Agency), construit pe tehnologie şi integrarea completă a serviciilor de travel”, anunţă compania.

Reprezentanţii companiei spun că viitorul turismului este digital, personalizat şi orientat către experienţa de călătorie.

„Christian Tour nu mai este doar un touroperator. Prin investiţiile pe care le facem în tehnologie, devenim o firmă de tehnologie cu aplicaţii şi business în turism. Aceasta este schimbarea de paradigmă care va defini industria în următorii ani”, a declarat Cristian Pandel, fondator şi CEO al companiei.

Transformarea Christian Tour în OTA presupune trecerea de la pachete turistice predefinite la un ecosistem digital complet. Un element central al noii filosofi de business este lansarea, în primul trimestru al anului, a platformei de rezervări de bilete de avion Vuelo.ro, care va funcţiona ca un agregator de oferte.

Totodată, turoperatorul pune la dispoziţia călătorilor primul abonament de travel din România – Travel Prime, care oferă o serie de beneficii financiare şi non-financiare, precum discounturi, exclusivităţi, acces prioritar la campanii promoţionale, suport dedicat pentru membri.

Viziune pe termen lung: incoming-ul ca ”proiect de ţară”

Un pilon esenţial al strategiei Christian Tour pentru următorii ani îl reprezintă dezvoltarea turismului de incoming şi atragerea turiştilor străini în România, demers pe care compania îl consideră cel mai important ”un proiect de ţară” în acest domeniu.

”Vorbim de prea mult timp despre potenţialul turistic neexploatat al României. Ne uităm în jur la ţări mai mici care reuşesc să atragă mult mai mulţi turişti străini, în condiţiile în care România nu e cu nimic mai prejos. E clar că avem nevoie de o strategie coerentă de incoming ca să-i convingem pe străinii din Europa şi de pe alte continente că au toate motivele să ne viziteze ţara. Cred că acesta reprezintă cel mai important proiect de ţară turistic din ultimii 35 de ani, iar noi, ca turoperator care a dat mereu tonul, suntem pregătiţi să iniţiem această strategie şi să facem paşii necesari pentru a creşte această componentă ce va aduce venituri însemnate la bugetul naţional”, a adăugat Cristian Pandel.

Printre paşii pe care şi-i asumă Christian Tour se numără crearea unor produse turistice dedicate pieţelor externe, utilizarea infrastructurii proprii de transport, prin compania aeriană Animawings, pentru a conecta direct România cu pieţe-cheie şi promovarea destinaţiilor româneşti prin canale digitale şi parteneriate internaţionale.

Vacanţele personalizate şi experienţele unice, noile tendinţe

În ceea ce priveşte anul 2025, analiza companiei arată o piaţă în creştere, cu aproape 400.000 de turişti care au ales vacanţe prin Christian Tour. Cele mai căutate destinaţii au fost Turcia, Grecia, Egipt, Spania şi Tunisia, alături de România.

Pentru 2026, Christian Tour anticipează o creştere a cererii de sejururi clasice în destinaţiile sun & beach către care operează zboruri charter de pe principalele aeroporturi din ţară, dar, în plus, preconizează o cerere mai mare pentru experienţe autentice, turism activ şi cultural, city break-uri tematice, precum şi pentru destinaţii alternative, mai puţin aglomerate. De asemenea, turiştii români sunt tot mai interesaţi să aibă în decursul unui an vacanţe mai scurte, dar mai dese în detrimentul unei singure vacanţe mari, de aceea, compania a creat pachete de sejururi de cinci nopţi în loc de şapte sau zece nopţi.

Planurile Christian Tour pentru 2026 vizează şi extinderea portofoliului de destinaţii şi tipuri de vacanţe, în acest sens anunţând lansarea programului ”Once in a Lifetime”, dedicat vacanţelor-experienţă, creat pentru călătorii care doresc să cunoască o destinaţie în profunzime, dincolo de clişee.

”Programul reuneşte experienţe unice, atent curatoriate, de la destinaţii exotice şi explorări culturale şi gastronomice până la itinerarii rare. Once in a Lifetime reflectă evoluţia cererii către vacanţe memorabile, autentice şi personalizate, dar şi capacitatea companiei de a combina tehnologia cu experienţa pe care a acumulat-o în cei aproape 30 de ani de activitate pentru a livra astfel de vacanţe”, a mai spus Cristian Pandel.

Christian Tour activează de aproape 30 de ani pe piaţa de turism din România, operând cea mai extinsă reţea de agenţii la nivel naţional şi un portofoliu diversificat de servicii turistice interne şi internaţionale, de la operare charter şi circuite tematice, până la programe exclusive, pachete dedicate familiilor sau seniorilor şi experienţe culturale sau exotice.