Vânzările touroperatorului Christian Tour au crescut anul trecut cu 16%, ajungând la 792 de milioane de lei

Cifra de afaceri a Grupului Christian Tour Holding a depăşit în 2024 pragul de 1 miliard de lei, ca venituri din vânzări. Vânzările touroperatorului Christian Tour au crescut cu 16% anul trecut, ajungând la 792 de milioane de lei.

”Christian Tour, cea mai mare agenţie de turism din ţară, a obţinut în 2024 venituri din vânzări de peste 792 de milioane de lei, în creştere cu 16% faţă de anul anterior. Cifra de afaceri netă a companiei a ajuns la 601 milioane de lei, diferenţa de 191 de milioane reprezentând servicii turistice intermediate, care sunt reflectate corespunzător în rezultatele financiare”, anunţă compania.

Anul trecut, compania şi-a mărit şi profitul brut, estimat la 30 de milioane de lei, cu 3 milioane de lei peste cel obţinut în 2023.

”2024 a fost un an de creştere pentru noi, datorită interesului tot mai mare al românilor pentru călătorii, creşterii valorii pachetelor de călătorie achiziţionate dar şi extinderii sezonului estival. În acelaşi timp, a fost un an de investiţii şi de consolidare a companiei, în vederea listării la Bursă, planificate pentru anul viitor. Am preluat structuri sau companii în care eram acţionari, am investit în reţeaua de agenţii, am dezvoltat şi achiziţionat business-uri cheie pentru o creştere sănătoasă pe termen lung”, spune Cristian Pandel, CEO şi preşedinte Christian Tour.

Printre investiţiile derulate de Christian Tour în 2024, se numără inaugurarea unui nou sediu central în Bucureşti, achiziţia agenţiei specializate pe vacanţe active şi sportive Fresh Meat pentru lansarea diviziei sale de Aventură şi preluarea reţelei de agenţii a TUI Travel Center România. La nivel naţional, în prezent, reţeaua Christian Tour a fost optimizată şi numără 72 de birouri.

La nivel de Grup, Christian Tour Holding, din care fac parte, în principal, touroperatorul Christian 76 Tour, compania aeriană AnimaWings şi divizia de transport de persoane Memento BUS, a înregistrat o o cifră de afaceri de peste 1 miliard de lei, cu o creştere de aproximativ 25% faţă de anul anterior.

La aceste rezultate, divizia de turism a contribuit cu 85,41% din total, prin vânzarea de pachete turistice, rezervări de cazări şi bilete de avion. Divizia de transport aerian, AnimaWings, a generat venituri de 12,29%, în urma operării aeronavelor proprii, nou intrate în flotă în ultima parte a anului 2024, iar celelalte divizii au contribuit cu venituri de 2,3%, completând performanţele grupului.

”Pentru 2025, compania Christian Tour estimează o creştere a veniturilor din vânzări de 20% şi priveşte piaţa de turism din România cu optimism, dar şi cu prudenţă. Această creştere provine din extinderea operării zborurilor charter cu o capacitate extinsă, disponibile prin intermediul companiei aeriene a grupului, dar şi din diversificarea şi extinderea ofertei de produse turistice cu oferte inedite (ex programe Adventure, vacanţe în Laponia, Dubai & Abu Dhabi)”, mai arată compania.

De asemenea, compania va beneficia de pe urma dezvoltării produselor zonale. O aeronavă va fi dedicată full charter pentru zona de vest a ţării – Timişoara – extinzând oferta de destinaţii din aceasta zonă, iar pentru perioada de iarnă se va extinde produsul pe destinaţii charter calde, cu plecări din multiple oraşe (Egipt, Dubai, Tunisia).

”Pentru anul acesta, ne propunem să reducem diferenţa dintre cifra de vânzări şi cifra de afaceri prin strategii care să încurajeze finalizarea călătoriilor rezervate. Vom continua să investim în experienţa clienţilor, în tehnologii noi – inclusiv AI – pentru rezervări şi vom urmări o flexibilitate sporită în pachetele oferite. De asemenea, ne uităm la noi pieţe şi segmente turistice care să ne permită o creştere sustenabilă şi un grad mai mare de utilizare a rezervărilor”, adaugă Cristian Pandel.

Membră a Christian Tour Holding, Christian Tour este cea mai mare agenţie de turism din România, deţinută de fraţii Cristian şi Marius Pandel. Fondată în 1997, agenţia deserveşte turiştii români prin site-ul său de rezervări online şi prin reţeaua naţională de 72 de birouri de vânzare. În 2024, Christian Tour a realizat venituri din vânzări de 792 milioane lei, în creştere cu 16% faţă de anul precedent.

Agenţia de turism dispune de propria flotă de autocare şi contractează avioane în regim charter de la compania aviatică AnimaWings, de asemenea membră a Christian Tour Holding sau de la alţi furnizori specializaţi.