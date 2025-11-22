Christine Lagarde (BCE) cere o eficientizare a reglementărilor UE pentru a compensa impactul taxelor vamale americane

Președinta BCE, Christine Lagarde, a cerut vineri UE să elimine barierele de pe piața sa unică, declarând că și progresele limitate ar fi suficiente pentru a compensa impactul economic al taxelor vamale americane, transmit AFP și DPA.

Vorbind la Congresul bancar european de la Frankfurt, Christine Lagarde a apreciat că o armonizare deplină din punct de vedere legal și al reglementării în blocul comunitar ‘nu este realistă’ și nu este necesară.

În multe cazuri, ar fi un impuls major dacă mărfurile și serviciile aprobate într-un stat membru UE sunt pur și simplu recunoscute de toate celelalte, a explicat oficialul, care a avertizat că dacă se va cere în continuare unanimitate la Consiliul European, vor fi blocate progresele în vederea finalizării pieței unice.

Impozitarea este unul din domeniile în care opoziția națională lasă companiile să se descurce ‘într-un labirint fragmentat de regimuri fiscale’, a atras atenția Lagarde. Ea a cerut UE să simplifice reglementările dând firmelor posibilitatea de a alege să urmeze ‘un cadrul legal opțional la nivelul UE care se află alături de legea națională în loc să o înlocuiască’.

‘Dacă facem doar un sfert din toate acestea, ar fi destul pentru a spori suficient comerțul intern, pentru a compensa deplin impactul taxelor vamale americane asupra creșterii economiei’, a declarat oficialul BCE.

De asemenea, ea a avertizat că regiunea este din ce în ce mai ‘vulnerabilă’ la șocuri, cum ar fi taxele vamale americane, și rămâne în urmă în multe domenii care sprijină avansul economiei, cum ar fi inteligența artificială (AI).

‘Europa devine mult mai vulnerabilă, fiind dependentă de țările terțe în privința securității și a aprovizionării cu materii prime critice. Șocurile globale s-au intensificat, cu majorarea taxelor vamale americane, invadarea Ucrainei de către Rusia și sporirea concurenței din China. Între timp, piața internă europeană stă pe loc’, a avertizat președinta BCE.

Ea a atras atenția că regiunea este de mult timp dependentă de exporturile de mărfuri, de la mașini la echipamente industriale și produse farmaceutice, pentru susținerea economiei. Dar acest model nu mai funcționează, iar UE trebuie să-și consolideze economia internă ca ‘sursă de reziliență într-o lume nesigură’, a afirmat Lagarde.

Ea a scos în evidență reformele care trebuie adoptate, de la o mai bună integrare a sectorului financiar la reducerea barierelor comerciale și simplificarea luării deciziilor în blocul comunitar.