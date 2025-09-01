Christine Lagarde: Căderea oricărui guvern din zona euro ar fi ‘îngrijorătoare’

Franța nu este în prezent în situația în care să aibă nevoie de o intervenție din partea Fondului Monetar Internațional (FMI), dar orice risc de cădere a unui guvern într-o țară din zona euro este ‘îngrijorător’, a declarat luni președintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, informează Reuters și AFP.

‘Ceea ce am putut constatat de șase ani este că evoluțiile politice, apariția riscurilor politice, au un impact evident asupra economiei, a intensificării riscurilor de țară pe piețele financiare și, în consecință, sunt îngrijorătoare pentru noi’, a declarat Christine Lagarde pentru Radio Classique, un post francez de radio.

Președinta BCE a făcut aceste declarații într-un context în care premierul francez, Francois Bayrou, va angaja răspunderea guvernului său, printr-un vot de încredere în Adunarea Națională pe 8 septembrie asupra contestatului său plan de austeritate bugetară de 44 de miliarde de euro. Partidele de opoziție din Franța au anunțat că vor vota pentru demiterea guvernului la votul din 8 septembrie.

Cu toate acestea, Christine Lagarde nu pare pentru moment îngrijorată de posibilitatea ca Franța să fie nevoită să ceară ajutorul Fondului Monetar Internațional, instituție pe care Lagarde a condus-o în perioada 2011-2019.

‘Țările cer intervenția FMI în situații în care balanța contului curent este extrem de deficitară și țara nu mai poate să facă față obligațiilor și acesta nu este cazul Franței, în prezent’, a observat Lagarde. ‘Cel mai probabil FMI va spune: ‘nu sunt îndeplinite condițiile, organizați-vă singuri pentru a restructura și a repune în ordine finanțele voastre publice’ ‘, a adăugat Lagarde.

Cu un deficit bugetar prognozat pentru anul în curs la 5,4% din PIB, Franța are nevoie de măsuri de austeritate și guvernul de la Paris estimează că prin planul de ajustare bugetară de 44 de miliarde de euro acest deficit va coborî anul viitor la 4,6% din PIB, pe o traiectorie care să permită în anul 2029 un deficit de 2,8% din PIB, sub pragul de 3% stabilit prin Pactul de Stabilitate și Creștere al UE.

Prim-ministrul francez Francois Bayrou a afirmat duminică, într-un interviu televizat, că miza votului de încredere în guvernul său pe 8 septembrie nu este ‘destinul premierului’, ci ‘destinul Franței’. ‘Dacă guvernul va cădea, așa cum (partidele de opoziție) o doresc, așa cum o anunță (…), ei bine, aceasta înseamnă că vom schimba politica. Vom abandona, în opinia mea, o politică vitală pentru țară în favoarea unei alte politici, mai relaxate, mai spre derivă’, a spus premierul francez.