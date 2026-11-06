Cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 4,6%, în primele nouă luni din 2026

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) a scăzut, în primele nouă luni din 2026, față de perioada similară a anului trecut, atât ca serie brută cu 4,6%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 4,9%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, comparativ cu perioada similară din 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, serie brută, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 4,6%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-5,4%), vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-4,0%) și la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-3,8%).

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în primele nouă luni din 2026, comparativ cu perioada similară a anului trecut, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 4,9%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-6,0%), vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-4,0%) și la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-2,8%).

În luna septembrie 2026, comparativ cu luna august 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, serie brută, a scăzut, pe ansamblu, cu 2,6%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-6,9%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-6,0%). Vânzările de produse nealimentare au crescut cu 1,9%.

Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut, în septembrie 2026, comparativ cu luna precedentă, cu 1,3%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-1,9%), vânzările de produse nealimentare (-1,0%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-0,2%).

Față de luna septembrie 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, serie brută, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 1,5%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-5,0%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-1,9%). Vânzările de produse nealimentare au crescut cu 0,2%.

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în luna septembrie 2026, comparativ cu luna septembrie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 2,6%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-3,5%), vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-2,2%) și la vânzările de produse nealimentare (-2%).