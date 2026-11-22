Resursele de energie totale disponibile în anul 2025 au cumulat 42,8 milioane tone echivalent petrol (tep), în creștere cu 1,9% față de anul 2024 ca urmare a majorării importurilor cu 10,6%, a resurselor de gaze naturale utilizabile cu 7,5% și a resurselor de țiței cu 4,5%, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică și consultate de AGERPRES.

Potrivit sursei citate, scăderi au înregistrat stocul de resurse de energie la începutul anului și producția de energie primară. Reduceri mai importante ale resurselor s-au înregistrat la cocsul din import (-71,6%), produsele petroliere din import (-9,0%), cărbuni (-7,3%) și energie hidroelectrică, eoliană, solar fotovoltaică și căldura nucleară (-2%). Creșteri au înregistrat resursele de gaze naturale utilizabile, cu 7,5%, și resursele de țiței, cu 4,5%.

Resursele de energie primară au fost anul trecut de 41,545 milioane tone echivalent petrol, în creștere cu 2% față de anul precedent. Producția de energie primară (20,564 milioane tep) a scăzut cu 506.000 tep comparativ cu 2024, pe fondul diminuării producției de țiței, cărbune, energie electrică din surse regenerabile și gaze naturale utilizabile.

Importul de produse energetice a crescut în anul 2025 cu 10,6% față de 2024, datorită majorării importului de gaze naturale utilizabile (+75%) și de țiței (+7,9%). Scăderi s-au înregistrat la cărbune și cocs (-54,2%) și la produse petroliere (-9%).

Consumul intern brut (inclusiv pierderile) a scăzut anul trecut cu 564.000 tep, raportat la 2024. O creștere a consumului intern brut a fost înregistrată la gaze naturale, de 81.000 tep, în timp ce scăderi ale consumului intern brut s-au consemnat la țiței și produse petroliere (-247.000 tep), cărbune (inclusiv cocs) (-206.000 tep) și energie electrică (-32.000 tep).

În 2025, consumul final energetic, pe total economie, a scăzut cu 4.000 tep față de anul anterior. Creșteri s-au înregistrat la consumul din alte ramuri ale economiei (+8,1%), la consumul populației (+6,5%) și la consumul din transporturi (+2,9%). Scăderi au fost înregistrate în agricultură și silvicultură (-21,1%) și în consumul din industrie (-15,8%).

‘În totalul consumului final energetic, consumul în transporturi are ponderea cea mai mare (35,5%), urmat de consumul populației (33,9%) și de cel în industrie (18,1%)’, precizează INS.

Exportul de energie (inclusiv buncărajul) a fost, în 2025, de 9,053 milioane tep, în creștere cu 1,567 milioane tep (+20,9%) față de anul 2024.

Potrivit datelor INS, consumul intern brut de energie pe locuitor în anul 2025 a fost de 1569 kg echivalent petrol, în scădere cu 1,8% față de anul 2024.

În ceea ce privește resursele de energie electrică, în anul 2025 acestea au fost cu 3.073 GWh (+4,6%) mai mari decât în anul 2024, producția internă având o pondere de 74% în total resurse. Importurile de energie electrică (inclusiv schimburile transfrontaliere cu sistemele energetice vecine) au crescut cu 32,3% față de anul 2024.

Comparativ cu anul precedent s-au înregistrat scăderi ale producției de energie hidroelectrică cu 1.976 GWh (-13,6%), ale producției de energie eoliană cu 304 GWh (-4,8%) și ale producției de energie termoelectrică cu 232 GWh (-0,8%), în timp ce producția de energie solară fotovoltaică a crescut cu 1.129 GWh (+33%).

Producția de energie termoelectrică a scăzut față de anul precedent, din cauza diminuării producției de energie electrică pe bază de hidrocarburi gazoase (-5,3%) și de energie electrică produsă pe bază de cărbune (-1,4%). În anul 2025, ponderea producției de energie termoelectrică în totalul producției de energie electrică a reprezentat 55,5%

Importul de energie electrică a crescut cu 4.456 GWh față de anul precedent, exportul (inclusiv schimburile transfrontaliere cu sistemele energetice vecine) având o creștere cu 3.671 GWh (33,9%) față de anul 2024.

Producția netă de energie electrică (reprezentând producția brută din care se scade consumul de energie electrică folosit pentru producerea de energie electrică și termică) a fost în anul 2025 de 47.933 GWh, cu 1.235 GWh mai mică decât în 2024.

Consumul pentru producerea energiei termoelectrice a fost cu 66.000 tep (1,1%) mai mare decât în anul 2024. Pentru producerea energiei termoelectrice au fost utilizați 6,285 milioane tep combustibil, în acest consum fiind inclus și combustibilul folosit în centrala nuclearo-electrică. Ponderea consumului de cărbune, în totalul consumului pentru producerea energiei termoelectrice, a fost de 27,8%, în creștere față de anul 2024, când a fost 27,5%. Consumul de hidrocarburi lichide și-a păstrat în continuare o pondere nesemnificativă în totalul consumului pentru producerea energiei termoelectrice.