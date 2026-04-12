Cinci municipalități, responsabile pentru jumătate din fluxul turistic total al Bulgariei

Cinci municipalități au atras jumătate din totalul turiștilor din Bulgaria în anul 2025, potrivit unui studiu realizat de Institutul pentru Economie de Piață, transmite BTA.

Cu aproape 1,5 milioane de vizitatori, Nesebar a fost cea mai activă municipalitate turistică din Bulgaria în 2025. Pe următoarele locuri se situează Sofia cu 1,3 milioane de turiști, Varna cu 1,2 milioane, Plovdiv cu 410.000 și Balcic cu 378.000. Împreună, aceste cinci municipalități au reprezentat 50% din fluxul turistic total al țării.

Top zece este completat de Velingrad, Bansko, Burgas, Hisarya și Samokov. Acestea au fost, de altfel, și singurele municipalități din Bulgaria care au atras peste 200.000 de turiști în cursul anului 2025.

Un total de 19 municipalități din Bulgaria au înregistrat peste 100.000 de vizitatori. În linii mari, ele se împart în trei categorii: stațiuni de pe litoral, destinații montane și balneare și centre regionale unde turismul urban și călătoriile de afaceri joacă un rol principal. Distribuția între aceste trei categorii a fost relativ echilibrată. Dintre cei peste nouă milioane de turiști înregistrați, 3,5 milioane au vizitat municipalitățile de pe litoral, trei milioane au călătorit în zone urbane importante, iar 2,5 milioane au ales stațiuni montane și balneare.

Institutul pentru Economie de Piață a observat că tendințele turistice regionale au variat, deși majoritatea municipalităților au înregistrat o creștere față de 2024. Unele dintre cele mai puternice creșteri procentuale au fost observate în municipalități relativ mici. Brezovo, lângă Plovdiv, a raportat o creștere anuală de 211%, Svilengrad a înregistrat o creștere de 153%, iar Zlataritsa a înregistrat o creștere de 109%. În schimb, mai multe destinații turistice majore au înregistrat scăderi. Numărul de turiști în Primorsko a scăzut cu 11%, în timp ce Sozopol a înregistrat o scădere de 2% față de anul precedent. În paralel, Nessebar a înregistrat o creștere de 4%, în timp ce Sofia a înregistrat o creștere de 9%.

Venituri din turism

Potrivit Institutului pentru Economie de Piață, veniturile totale din unitățile de cazare au ajuns la 1,4 miliarde euro în 2025. Concentrarea veniturilor a fost chiar mai mare decât concentrarea vizitatorilor. Nessebar a generat 382 de milioane euro, reprezentând 27% din totalul veniturilor din cazare la nivel național. Varna a urmat cu 252 de milioane euro, sau 18%, în timp ce Sofia a generat 147 de milioane euro, echivalentul a 11% din total. Împreună, aceste trei municipalități au reprezentat mai mult de jumătate din totalul veniturilor din șederile de noapte din Bulgaria. Institutul pentru Economie de Piață a subliniat că aceste cifre acoperă doar veniturile din cazare. Într-un sens mai larg, sectorul hotelurilor și restaurantelor a generat 5,3 miliarde euro încă din 2024, restul provenind din restaurante și alte activități de servicii alimentare.

Profilul vizitatorului

Profilul vizitatorului diferă, de asemenea, semnificativ între municipalitățile turistice. Nessebar a avut cea mai mare pondere de vizitatori străini, 76%, urmat de Varna și Kavarna, ambele cu 70%. În sudul litoralului Bulgariei, ponderea turiștilor străini a variat între 25% și 30%.

În Sofia, vizitatorii străini au reprezentat 63% din totalul turiștilor, în timp ce în Plovdiv ponderea a fost de 40%, reflectând rolul cheie al Aeroportului din Sofia. Printre principalele stațiuni montane, Bansko s-a bazat mai mult pe turiștii străini, care au constituit 49% din vizitatori, comparativ cu 30% în Samokov.

De asemenea, Institutul pentru Economie de Piață a remarcat că rolul vizitatorilor străini în veniturile din cazare este chiar mai semnificativ decât ponderea lor în numărul de turiști. În Nessebar, turiștii străini au generat 83% din totalul veniturilor din cazare, comparativ cu 79% în Kavarna și 75% în Sofia.

Rolul turismului în economiile locale

Importanța turismului pentru economiile locale se reflectă cel mai clar în contribuția sectorului hotelier și restaurante la valoarea adăugată totală. În mai multe municipalități de la Marea Neagră, sectorul reprezintă mai mult de jumătate din întreaga activitate economică: 56% în Primorsko, 55% în Nessebar și 54% în Sozopol. În Varna, sectorul contribuie cu 9% din valoarea adăugată totală, în timp ce în Sofia cifra este de 2,5%.

În stațiunile montane, rolul hotelurilor și restaurantelor este ceva mai mic în comparație cu destinațiile de pe litoral. În Bansko, sectorul generează 36% din valoarea adăugată, în timp ce în Samokov reprezintă 23%, reflectând probabil rolul mai puternic al altor servicii conexe.

Studiul a fost pregătit ca parte a inițiativei ‘265 de povești despre economie’ a Institutului pentru Economie de Piață, care se concentrează pe diseminarea, vizualizarea și analiza datelor municipale. Institutul a declarat că datele turistice sunt publicate pe site-ul web al inițiativei pentru prima dată. Cifrele se bazează pe date de la Institutul Național de Statistică care acoperă unitățile de cazare cu mai mult de 10 paturi. Aceasta înseamnă că unele tipuri de turism, în special închirierile pe termen scurt prin intermediul platformelor online, s-ar putea să nu fie pe deplin reflectate. În municipalitățile cu un număr foarte mic de astfel de unități, datele sunt protejate de regulile de confidențialitate.

