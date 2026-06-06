Ministrul de Finanțe: Bulgaria nu poate evita procedura de deficit excesiv

Bulgaria nu va putea evita procedura de deficit excesiv (EDP) pe care Comisia Europeană se pregătește să o aplice, le-a spus parlamentarilor bulgari Galab Donev, vicepremier și ministru de Finanțe, informează Novinite.

Conform lui Donev, a devenit evident că Bruxelles-ul va merge mai departe cu procedura din cauza nivelului cheltuielilor nete ale Bulgariei în 2025. ‘Această procedură nu poate fi evitată’, a declarat oficialul, avertizând că țara va trebui acum să adopte măsuri corective pentru a readuce finanțele publice în limite acceptabile.

În plus, ministrul de Finanțe a criticat fostul Guvern, argumentând că nu a reușit să prezinte anul acesta un raport privind situația finanțelor publice. El a explicat că Executivul comunitar ar urma să ceară un pachet de măsuri menite să reducă deficitul bugetar, inclusiv scăderea cheltuielilor nete cu 0,5% din PIB.

Donev a cerut tuturor partidelor să lucreze împreună pentru a găsi o soluție. ‘Noi toți trebuie să ne asumăm responsibilitatea în fața societății pentru situația financiară a statului’, a afirmat ministrul de Finanțe.

Acesta a atras atenția asupra politicilor anterioare, care implicau plata în avans a taxelor de către bănci, sugerând că acestea au fost folosite pentru a acoperi pe termen scurt deficitul bugetar: ‘Dacă taxele de la bănci au fost colectate în avans în 2025, aceasta înseamnă că unele găuri au fost astupate în 2025’.

Discuțiile au fost determinate de întrebările unui parlamentar GERB, Temenuzhka Petkova, fost ministru de Finanțe, care a întrebat când va prezenta Guvernul bugetul și ce măsuri specifice intenționează să adopte pentru a menține deficitul bugetar sub 3%. De asemenea, Petkova l-a întrebat pe Donev cum explică diferențele dintre proiecțiile Comisiei Europene și cele ale Ministerului de Finanțe.

Petkova a insistat că procedura de deficit excesiv vizează mai degrabă 2026 decât 2025: ‘Nu există probleme cu deficitul bugetar din 2025’.

Donev a reiterat că Executivul vrea să prezinte bugetul până la finalul acestei luni și a indicat că detaliile planificatelor măsuri vor fi anunțate în timpul acestui proces. El a subliniat că Bruxelles-ul va accepta doar reforme cu impact pe termen lung.

Explicând discrepanța dintre calculele Comisiei Europene și cele ale Ministerului de Finanțe, Donev a spus că derivă din actualele politici fiscale. ‘Dacă vom continua cu aceste politici, deficitul va fi de 7,4% din PIB și încă vor exista facturi neplătite’, a avertizat oficialul.

În data de 21 mai, Comisia Europeană a informat că Bulgaria a înregistrat un deficit de 3,5% din PIB în 2025 și că se preconizează că acesta va crește la 4,1% din PIB anul acesta și la 4,3% din PIB anul viitor, depășind pragul de 3% stabilit de Pactul de Stabilitate și Creștere al UE.

Bulgaria a aderat la zona euro la 1 ianuarie 2026, după ce a îndeplinit criteriile pentru inflație, stabilitate monetară, datorie și deficit, care în 2024 era de 3,1% din PIB, puțin peste pragul de 3% necesar pentru aderarea la zona euro.