Cinci state NATO ar urma să cheltuie peste 3,5% din PIB pentru apărare în acest an

Cinci țări NATO se estimează că vor atinge obiectivul alianței de alocare a 3,5% din PIB pentru cheltuieli de apărare propriu-zise în 2026, potrivit datelor actualizate ale NATO publicate marți, înainte de începerea oficială a summitului NATO de la Ankara, în timp ce unele state membre se estimează că vor cheltui numai 2%, relatează Reuters.

La summitul NATO de la Haga de anul trecut, liderii NATO s-au angajat să cheltuie 3,5% din PIB pentru apărare propriu-zisă până în 2035, în creștere de la ținta anterioară de 2%.

De asemenea, liderii au convenit să investească încă 1,5% din PIB în proiecte legate de apărare, precum creșterea securității cibernetice.

Membrii Alianței s-au confruntat cu presiuni din partea președintelui SUA Donald Trump pentru a demonstra că-și intensifică cheltuielile de apărare.

Datele făcute publice marți plasează Lituania pe primul loc din punctul de vedere al cheltuielilor de apărare ca proporție din PIB, investițiile în apărare urmând să atingă în acest an 5,33% din PIB. Lituania este urmată de Estonia (5,1%), Letonia (4,92%), Polonia (4,68%) și Grecia (3,65%).

Raportul arată că anul trecut, trei membri NATO – Albania (1,48%), Slovenia (1,57%) și Republica Cehă (1,86%) – nu au îndeplinit ținta precedentă de 2%.

De asemenea, documentul indică faptul că Albania și Republica Cehă urmează să cheltuie 2% pentru apărare în acest an și cuprinde o notă care precizează că noul guvern sloven intenționează să cheltuie peste 2%.

Alte state membre urmează să cheltuiască 2% din PIB sau puțin peste această țintă, cum este cazul Belgiei (2%), Portugaliei (2,1%) și Italiei (2,1%).

SUA se stimează că vor cheltui 3,17%, iar Germania 2,69%, Regatul Unit 2,56% și Franța 2,22%, potrivit proiecțiilor.

În total, se estimează că statele membre europene și Canada vor cheltui 2,53% din PIB pentru apărare în acest an.

Potrivit raportului NATO, România a cheltuit în 2025 2,19% din PIB pentru apărare și se estimează că în 2026 va cheltui 2,43%. Potrivit raportului citat, România cheltuia pentru apărare în 2014 1,35% din PIB, față de 2,43% prognozat pentru acest an.