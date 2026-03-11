Codirlașu (CFA România): Nu ar trebui crescute cheltuielile; dacă se creează spațiu fiscal să fie folosit pentru reduceri de taxe

Cheltuielile bugetare nu ar trebuie să crească, iar spațiul fiscal creat prin majorarea veniturilor ar trebui folosit pentru reducerea fiscalității, consideră Adrian Codirlașu, președintele CFA România.

‘Economia este în schimbare pentru că a apărut acest conflict care va schimba perspectivele. Aș spune că le va schimba în două moduri. Vom avea inflație mai mare. Noi, la CFA România, avem o estimare de 6-7%. Prețurile mai ridicate la combustibil și la gaz metan se vor resimți într-o anumită măsură și în energia electrică, vor avea efecte de runda a doua în prețuri. Mai mult, și în acest an salariile nu vor ține pasul cu inflația iar puterea de cumpărare va continua să scadă. Reducerea puterii de cumpărare va pune din nou presiune pe partea de consum. Acesta probabil nu va contribui pozitiv la creșterea economică. Noi avem o estimare de creștere a PIB de 0,5% în 2026. Acum, că se vorbește de relansarea economică. Ce a dus economia în recesiune tehnică a fost creșterea de taxe și de impozite. În opinia mea, relansarea de aici ar fi trebuit să înceapă, a încerca într-un orizont rezonabil de timp ca taxele și impozitele să fie readuse la valorile inițiale. Alte cheltuieli în plus, angajate de Guvern vor duce la taxe mai mari în viitor. Au venit venituri suplimentare la bugetul de stat pentru că au fost crescute taxele. Acum că au venit venituri suplimentare nu ar trebui crescute cheltuielile, ci dacă se creează spațiu fiscal, acesta să fie folosit pentru reduceri de taxe’, a explicat marți, pentru AGERPRES, Adrian Codirlașu.

El a menționat că atât în administrația publică centrală cât și în administrația locală cheltuielile sunt în continuare ridicate și ‘nu au fost încă realizate reformele promise’.

Proiectul de buget pentru 2026, publicat marți de Ministerul Finanțelor, este construit pe un deficit estimat la 6,2% din PIB, respectiv 127,7 miliarde lei, nivel care ar urma să scadă la 5,1% din PIB în 2027.

Produsul Intern Brut este estimat în creștere cu 1%, la 2.045 miliarde lei în 2026.