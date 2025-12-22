Codirlașu: Ieșirea din situația de stagflație va fi lentă; rata anticipată de creștere economică va fi sub 1%

Ieșirea din situația de stagflație va fi lentă, rata anticipată de creștere economică pentru anul viitor fiind în continuare sub 1%, în timp ce rata inflației va rămâne ridicată în anul următor, iar deficitul bugetar preconizat este de 6,7%, estimează reprezentanții CFA România.

‘Conform anticipațiilor participanților la sondajul CFA România, ieșirea din situația de stagflație va fi lentă. Astfel, economia României va continua să evolueze sub potențial, rata anticipată de creștere economică pentru anul viitor fiind în continuare sub 1%, iar, în același timp, deși procesul dezinflaționist se va relua în 2026, acesta va fi lent, iar rata inflației va rămâne ridicată în anul următor’, a explicat Codirlașu, citat într-un comunicat al CFA România.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a crescut cu 6,8 puncte în luna noiembrie în condițiile în care cele două componente ale sale au înregistrat creșteri semnificative. Astfel, componenta de anticipații a crescut cu 5,1 puncte, până la valoarea de 34,2, în timp ce componenta de condiții curente a crescut cu 10,1 puncte (în special pe seama componentei de angajare curentă), până la valoarea de 42,4.

Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni (decembrie 2026) a scăzut comparativ cu valoarea înregistrată în luna precedentă și a atins nivelul de 6,13%, iar 77% dintre participanți anticipează reducerea ratei inflației în următoarele 12 luni comparativ cu valoarea prezentă a acesteia.

În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 77% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni. Astfel, valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,1313 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului EUR/RON anticipat este de 5,1733 lei pentru un euro.

Referitor la evoluția prețurilor proprietăților rezidențiale în orașe, 55% dintre participanți, anticipează o stagnare în următoarele 12 luni. De asemenea 50% dintre participanți consideră că prețurile actuale sunt supra-evaluate, iar 46% că sunt corect evaluate.

Deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2025 a înregistrat valoarea medie a anticipațiilor de 8,4% din PIB. Pentru anul 2026, deficitul bugetar anticipat este de 6,7%.

Anticipațiile de creștere economică pentru anul 2025 se situează la valoarea medie de 0,8%. Pentru anul 2026 economia este anticipată să crească cu 0,9%.

De asemenea, datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 61% în următoarele 12 luni.

‘Aproximativ 96% dintre participanți anticipează menținerea, în următoarele 12 luni, a României în categoria de rating recomandată investițiilor’, se subliniază în comunicat.

Sondajul este realizat lunar de Asociația CFA România, de peste 14 ani, și reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizația dorește să cuantifice anticipațiile analiștilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an. Sondajul este realizat în ultima săptămâna a fiecărei luni, iar participanții sunt membri ai Asociației CFA România și candidații pentru nivelurile II și III ale examenului CFA.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică ia valori între 0 (lipsa încrederii) și 100 (încredere deplină în economia românească) și este calculat pe baza a 6 întrebări cu privire la: condițiile curente – referitoare la mediul de afaceri și piață muncii; anticipațiile pentru un orizont de timp de un an pentru mediul de afaceri, piață muncii, evoluția venitului personal la nivel de economie și evoluția averii personale la nivel de economie.

Pe lângă întrebările necesare pentru calculul Indicatorului de Încredere Macroeconomică, sondajul evaluează și anticipațiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rata inflației, ratele de dobânda, cursul de schimb EUR/RON, indicele bursier BET și condițiile macroeconomice globale.