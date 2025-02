Colliers: Piaţa spaţiilor industriale şi logistice din România a continuat să crească în 2024, cu livrări de aproximativ 400.000 de metri pătraţi

Piaţa spaţiilor industriale şi logistice din România a continuat să crească în 2024, cu livrări de aproximativ 400.000 de metri pătraţi, ceea ce a dus stocul total la 7,4 milioane de metri pătraţi, potrivit raportului anual publicat de Colliers. Reprezentanţii companiei de consultanţă imobiliară spun că stocul actual de spaţii industriale şi logistice, estimat la 8 milioane de metri pătraţi până la sfârşitul lui 2025, rămâne modest faţă de ţări precum Polonia, care dispune de un volum de patru ori mai mare.

Interesul investitorilor internaţionali şi locali a crescut, iar tranzacţii importante, precum extinderea retailerilor LPP şi Deichmann, confirmă poziţia României ca hub strategic de distribuţie pentru Europa de Sud-Est.

Pe termen lung, piaţa rămâne atractivă datorită competitivităţii forţei de muncă şi modernizării infrastructurii, însă, pe termen scurt, incertitudinile economice şi politice ar putea încetini ritmul expansiunii.

Anul 2024 s-a încheiat cu contracte de închiriere pentru aproximativ 620.000 de metri pătraţi, în scădere cu circa 20% faţă de nivelul aproape record atins în 2023, conform estimărilor preliminare. Totuşi, acest rezultat nu reflectă pe deplin dinamica pieţei locale, subliniază consultanţii Colliers, având în vedere că sunt incluse doar tranzacţiile publice – fie raportate de birourile locale de cercetare, fie anunţate public de companii sau în rapoartele pentru investitori ai companiilor listate. În realitate, o parte semnificativă din activitatea de închiriere, în special reînnoirile de contracte şi alte tranzacţii directe neraportate, ar putea reprezenta cel puţin 20-30% din volumul total.

„Dacă înainte de pandemie volumul anual de închirieri era sub 500.000 de metri pătraţi, rezultatul din 2024 confirmă o piaţă în creştere. Deşi CTP şi WDP rămân lideri, controlând două treimi din stocul total, vedem o intensificare a activităţii şi din partea altor dezvoltatori. Intrarea pe piaţă a Garbe (Germania) şi Hillwood (US), dezvoltatori de renume, alături de investiţiile tot mai mari din partea jucătorilor locali, indică o dinamică pozitivă şi perspective solide de creştere. În plus, pentru al doilea an consecutiv, o treime din spaţiile închiriate au fost destinate producţiei, faţă de doar 10-15% în anii anteriori, ceea ce reflectă investiţiile majore din sectorul industrial. Totuşi, multe companii de producţie preferă să deţină spaţiile în care operează, o tendinţă care influenţează structura pieţei pe termen lung”, explică Victor Coşconel, partner | head of Leasing | Office & Industrial Agencies la Colliers.

Mai bine de jumătate din închirierile de spaţii industriale şi logistice s-au realizat în Bucureşti şi zonele adiacente, însă acest procent este semnificativ mai mic decât media ultimului deceniu; ceea ce subliniază dezvoltarea accelerată a centrelor regionale, care devin tot mai atractive pentru operaţiunile industriale şi logistice. Deşi Bucureştiul rămâne principala destinaţie pentru acest sector, consultanţii Colliers estimează că, pe termen lung, ponderea sa va scădea, pe măsură ce alte oraşe din ţară atrag tot mai mulţi investitori şi operatori logistici.

Rata de neocupare se menţine scăzută, în jur de 5% la nivel naţional, ceea ce limitează opţiunile de negociere pentru chiriaşi, mai ales în contextul unui număr redus de dezvoltări speculative. Chiriile s-au stabilizat, iar un depozit Built-to-Suit (BTS) într-o zonă premium se închiriază cu 4,5-5 euro pe metru pătrat în Bucureşti şi în principalele oraşe.

Comparativ, înainte de 2021, chiriile erau sub 4 euro pe metru pătrat, ceea ce reflectă o ajustare semnificativă a pieţei.

Cea mai mare tranzacţie a anului a fost extinderea retailerului de modă LPP, care a închiriat 42.000 de metri pătraţi de spaţii de depozitare în nordul Bucureştiului, ajungând la un total de peste 130.000 de metri pătraţi, devenind astfel unul dintre cei mai mari chiriaşi din România. De asemenea, retailerul de încălţăminte Deichmann a preînchiriat un depozit de 20.000 de metri pătraţi în Bucureşti, pe care îl va transforma într-un centru regional de distribuţie. Totodată, Federal Mogul, producător de piese auto, a încheiat un acord de tip sale & leaseback cu WDP pentru fabrica sa din Ploieşti, care ocupă 19.000 de metri pătraţi.

De asemenea, o importantă reţea de distribuţie FMCG pe piaţa din România şi-a inaugurat primul depozit temporar, care include 10.000 de metri pătraţi în MLP Bucharest West. Iar GXO a finalizat prima fază a proiectului său la sfârşitul anului, destinat retailerului Trendyol, având ca scop o suprafaţă de 50.000 de metri pătraţi. Ambele tranzacţii au fost intermediate de echipa Colliers.

„Aceste tranzacţii arată dinamica pieţei locale şi tendinţele actuale, consolidând rolul României ca hub regional de distribuţie pentru Europa de Sud-Est şi, în unele cazuri, pentru întreaga Europă Centrală şi de Est. Odată cu îmbunătăţirea rapidă a infrastructurii şi aderarea completă la spaţiul Schengen în 2025, România devine tot mai atractivă pentru investiţiile în logistică. Unul dintre principalele avantaje este costul redus al forţei de muncă raportat la productivitate, cel mai bun din Uniunea Europeană în domenii precum transportul şi depozitarea. Chiar şi după creşterile salariale din ultimul deceniu, România rămâne competitivă la nivel european şi global, atrăgând tot mai multe companii interesate să-şi extindă prezenţa în regiune”, precizează Coşconel.

Modernizarea infrastructurii este un alt avantaj cheie în creşterea economică şi dezvoltarea sectorului industrial şi logistic. După un an record în 2024, cu 1.200 de kilometri de drumuri rapide livrate, România ar putea atinge 2.000 de kilometri până la finalul deceniului. În prezent, sunt în construcţie peste 600 de kilometri de autostrăzi şi drumuri expres, iar alţi 700 de kilometri sunt în pregătire. Finalizarea unor tronsoane esenţiale, precum Sibiu-Piteşti şi Iaşi-Târgu Mureş, va îmbunătăţi conectivitatea şi va atrage noi investiţii.

„România are un potenţial semnificativ pe termen lung datorită forţei de muncă competitive, poziţiei strategice şi investiţiilor în infrastructură. Cu toate acestea, stocul actual de spaţii industriale şi logistice, estimat la 8 milioane de metri pătraţi până la sfârşitul lui 2025, rămâne modest faţă de ţări precum Polonia, care dispune de un volum de patru ori mai mare. Creşterea la 11-12 milioane de metri pătraţi până la finalul deceniului este un obiectiv realist. Pe termen scurt, însă, incertitudinile economice şi politice pot influenţa ritmul expansiunii, dar tranzacţiile de mari dimensiuni ar putea aduce surprize pozitive şi susţine activitatea pieţei”, conchide el.