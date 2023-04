Color Smart, investiţii de peste 800.000 de euro în propriul brand de vopsea premium

Color Smart, unic importator şi distribuitor în România şi Republica Moldova al brandurilor premium şi premium plus Novacolor, Color Smart şi Pittsburgh Paints, anunţă investiţii de peste 800.000 de euro într-o nouă linie de business, iar pe data de 8 iunie, compania va lansa oficial pe piaţa din România propriul brand de vopsea premium. Pentru noul an, Color Smart vizează extinderea şi consolidarea poziţiei în piaţă şi estimează o cifră de afaceri în creştere cu până la 35% faţă de 2022, la o valoare de 4,2 milioane de euro.

„Color Smart, unic importator şi distribuitor în România şi Republica Moldova al brandurilor premium şi premium plus Novacolor, Color Smart şi Pittsburgh Paints, anunţă investiţii de peste 800.000 de euro într-o nouă linie de business. Pe data de 8 iunie, compania va lansa oficial pe piaţa din România propriul brand de vopsea premium. Investiţia în stocul iniţial s-a ridicat la aproximativ 500.000 de euro, sumă necesară pentru producerea fiecărui SKU (cod de produs) într-o cantitate minimă reprezentativă. De asemenea, Color Smart a investit până acum alţi 300.000 de euro în branding, marketing, etichete sau materiale suport pentru vânzare. Investiţiile anuale de promovare a vopselelor premium Color Smart se vor ridica la aproximativ 250.000 de euro, pentru următorii 3-5 ani„, anunţă compania.

Ideea creării propriului brand a apărut în urmă cu 2-3 ani, însă compania a luat decizia în ianuarie 2022.

„În primă fază am început discuţiile cu colaboratorii noştri de la fabrica din Grecia, am agreat condiţiile de lucru, cantităţile pentru stocurile iniţiale, care sunt proprietăţile specifice pe care ne dorim să le aibă produsele noastre. Trei luni de zile am lucrat susţinut şi am reuşit să punem la punct toate detaliile legate de cutii, etichete, am creat primele materiale de suport pentru vânzare şi într-un timp record, după patru luni, în aprilie 2022, am avut primele produse marcă proprie livrate în România„, declară Cătălina Trupşor, fondatoare şi CEO Color Smart Distribution.

Vopselele lavabile premium Color Smart sunt specifice pentru interior şi exterior şi se pot folosi pentru baie şi bucătărie, pereţi şi tavane, lacuri pentru lemn şi metal, sigilanţi pentru piatră şi beton sau amorse.

„Experienţa noastră de peste 17 ani în distribuirea unor produse de cea mai bună calitate a contat enorm în luarea deciziei de a crea propriul brand de vopsele lavabile premium. Am înţeles ce îl interesează specific pe consumatorul român, care sunt nevoile sale şi aşteptările pe care le are de la un asemenea produs. De aceea, din postura de producător putem oferi consumatorilor finali şi comunităţilor de specialişti mai multe tipuri de soluţii ingenioase ce permit decorări spectaculoase cu durabilitate excepţională, mii de culori în multe tipuri de finisaje. După o perioadă de timp în care am distribuit produsele altor branduri, am considerat un pas normal în strategia noastră de business să creăm o marcă proprie„, adaugă Cătălina Trupşor.

Color Smart are locaţii proprii, în Bucureşti, Constanţa, Bacău şi în Timişoara, precum şi o reţea formată din 13 distribuitori la nivel naţional: Cluj, Craiova, Oradea, Arad, Sibiu, Alba-Iulia, Râmnicu Vâlcea, Ploieşti, Focşani, Bacău, Piatra Neamţ, Braşov, Brăila. De asemenea, compania este prezentă în 9 depozite de profil din ţară.

„Data de 8 iunie va marca şi trecerea companiei Color Smart în rândul producătorilor de vopsea premium, cu o marcă românească care răspunde nevoilor unui segment tot mai larg de piaţă şi anume cel al iubitorilor decorărilor de vis. Color Smart îşi propune ca în viitorul apropiat să şi exporte vopselele Color Smart atât în ţările din vecinătate, cât şi în Europa Occidentală„, precizează compania.