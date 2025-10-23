Comenzile noi din industria prelucrătoare, în scădere cu 28,5% în august 2025, față de august 2024

Comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piața internă și piața externă) au scăzut în august 2025, în termeni nominali, atât față de iulie 2025, cu 28,5%, cât și față de luna similară a anului trecut, cu 4,9%, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS).

În primele opt luni ale anului, comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piața internă și piața externă) au crescut, în termeni nominali, cu 4,6%, față de perioada 1 ianuarie – 31 august 2024.

În august 2025, comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut, în termeni nominali, comparativ cu luna precedentă, pe ansamblu, cu 28,5% ca urmare a scăderilor înregistrate în industria bunurilor de capital (-32,2%), industria bunurilor intermediare (-24,5%), industria bunurilor de folosință îndelungată (-23,7%) și în industria bunurilor de uz curent (-19,9%).

În august 2025, față de august 2024, comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut, în termeni nominali, pe ansamblu, cu 4,9% ca urmare a scăderilor înregistrate în industria bunurilor de capital (-8,4%), industria bunurilor de uz curent (-1,3%) și în industria bunurilor intermediare (-0,2%). Industria bunurilor de folosință îndelungată a crescut cu 0,4%.

În schimb, la opt luni, comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut în termeni nominali, pe ansamblu, raportat la perioada 1 ianuarie – 31 august 2024 cu 4,6% datorită creșterilor înregistrate în: industria bunurilor de folosință îndelungată (+11,0%), industria bunurilor de uz curent (+7,7%), industria bunurilor intermediare (+5,6%) și industria bunurilor de capital (+3,3%), arată datele INS.