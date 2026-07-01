Comisia Europeană anunță măsuri care protejează industria siderurgică a UE de efectele dăunătoare ale supracapacității globale

Comisia Europeană a anunțat marți că noul regulament care protejează sectorul siderurgic al UE de efectele dăunătoare ale supracapacității globale intră în vigoare la 1 iulie 2026, aceasta reprezentând un pas vital către asigurarea viabilității pe termen lung a unei industrii europene esențiale din punct de vedere strategic, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

De asemenea, Comisia Europeană a publicat marți regulamentul de punere în aplicare, care stabilește repartizarea contingentelor tarifare către partenerii comerciali ai UE. Noul sistem – care cuprinde contingente tarifare globale reduse și o taxă mai mare în afara contingentului – urmărește să protejeze industria siderurgică a UE după expirarea măsurii de salvgardare a UE privind oțelul.

Distribuirea contingentelor tarifare se bazează pe un set de criterii clar definite în noul regulament al UE privind oțelul. Acesta asigură un nivel previzibil de acces la piața UE pentru furnizorii din țări terțe printr-o metodologie echitabilă și obiectivă, asigurând, de asemenea, diversitatea aprovizionării pentru utilizatorii din aval din UE.

Regulamentul de punere în aplicare urmărește să reducă cât mai mult posibil impactul Regulamentului UE privind oțelul asupra partenerilor săi la Acordul de liber schimb (ALS), fără a compromite eficacitatea măsurii – 80% din importurile UE de oțel provin de la parteneri la ALS.

Jumătate din cota anuală de import a UE – stabilită la 18,3 milioane de tone prin Regulamentul privind oțelul – a fost rezervată exclusiv partenerilor comerciali preferențiali (ALS), cealaltă jumătate fiind disponibilă tuturor partenerilor comerciali, fără discriminare, inclusiv partenerilor ALS. Prin urmare, partenerii UE la ALS vor păstra o cotă semnificativ mai mare din accesul pe piața UE decât reducerea medie de 47% prevăzută de Regulamentul privind industria siderurgică, a indicat Executivul comunitar.

UE a abordat preocupările partenerilor săi comerciali prin discuții constructive în cadrul OMC (negocierile în temeiul articolului XXVIII din GATT), un număr semnificativ de parteneri convenind provizoriu asupra cotelor care le-au fost alocate în consecință.

Având în vedere necesitatea de a distribui cote începând cu 1 iulie, Regulamentul privind oțelul prevede utilizarea procedurii de urgență. Aceasta înseamnă că statele membre vor fi invitate să voteze în termen de 14 zile de la adoptarea regulamentului de punere în aplicare de către colegiul comisarilor și că regulamentul de punere în aplicare va fi în vigoare pentru o perioadă maximă de 6 luni.

Regulamentul privind oțelul, adoptat recent, face parte din răspunsul UE la supracapacitatea globală persistentă din sectorul siderurgic, care rămâne o problemă gravă la nivel mondial și continuă să denatureze piețele internaționale, a arătat Executivul comunitar.

Măsura stabilește contingente scutite de taxe vamale la 18,3 milioane de tone pe an, introducând o taxă în afara contingentului de 50% pentru 26 de categorii de produse siderurgice importate în UE. Aceasta introduce, de asemenea, o cerință de trasabilitate pentru a îmbunătăți transparența lanțului de aprovizionare cu oțel din UE. Întreprinderile vor trebui să furnizeze informații cu privire la locul în care are loc etapa de ‘topire și turnare’ a producției de oțel importat.

Ca atare, măsura restabilește concurența loială pe o piață afectată de denaturări legate de supracapacitate, protejând locurile de muncă din producția de oțel din UE și oferind producătorilor europeni de oțel spațiul economic necesar pentru a investi în producția de oțel mai curată și mai inovatoare în UE. Acesta echilibrează diferitele interese în cel mai bun mod posibil, ținând seama de nevoile producătorilor de oțel din UE, ale utilizatorilor de oțel, ale importatorilor și de obligațiile internaționale ale Uniunii, conform Executivului comunitar.