Comisia Europeană aprobă tranzacția dintre giganții americani Mars și Kellanova

Comisia Europeană a anunțat luni că a aprobat achiziționarea companiei americane Kellanova de către producătorul american de dulciuri Mars, transmite DPA.

Mars vinde pe piața din Europa batoane de ciocolată, cum ar fi Snickers, Mars și Twix, diferite mărci de gumă de mestecat, mâncare pentru animalele de companie, inclusiv mărcile Whiskas și Royal Canin, precum și brandul de orez Ben’s Original.

Kellanova, fosta companie Kellogg, este cunoscută în Europa datorită snack-urilor Pringles și a diferitelor mărci de cereale pentru micul dejun.

Comisia Europeană a informat că aprobat preluarea fără condiții, deoarece nu există temeri că fuziunea va afecta concurența în Europa.

Executivul comunitar a investigat dacă extinderea gamei de produse va spori semnificativ puterea de negociere a Mars cu retailerii, permițându-i să impună prețuri mai ridicate.

Produsele Kellanova nu vor consolida substanțial poziția Mars în negocierile cu retailerii, a dat asigurări Comisia Europeană.

În august, Mars a anunțat că va plăti aproape 36 miliarde de dolari pentru achiziționarea Kellanova, producătorul snack-urilor Cheez-It și Pringles, cea mai mare tranzacție din sectorul produselor alimentare ambalate.

Producătorul de dulciuri Mars, care deține mărcile M&M și Snickers, va plăti 83,50 dolari pe acțiune în numerar pentru Kellanova, au anunțat într-un comunicat cele două companii. Oferta reprezintă o primă de primă de aproximativ 33% față de prețul acțiunilor Kellanova la închiderea ședinței bursiere din 2 august, înainte ca Reuters să anunțe pentru prima dată că Mars explorează un acord cu Kellanova.

Achiziționarea Kellanova va ajuta Mars să-și diversifice portofoliul de produse, după ce cotațiile ridicate la cacao au majorat prețul ciocolatei în acest an. De asemenea, Kellanova va sprijini extinderea Mars pe piețele internaționale. Este cea mai mare achiziție a Mars, după ce în 2008 a cumpărat Wrigley, pentru 23 miliarde de dolari, și va aduce sub același acoperiș mărci celebre, inclusiv Twix, Bounty și Milky Way, de la Mars, Pop-Tarts, Rice Krispies Treats și Eggo, de la Kellanova.

Anul trecut, Kellanova a avut vânzări nete de peste 13 miliarde de dolari. Compania își fabrică produsele în 21 de țări și le distribuie în peste 180 de state.