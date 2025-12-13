Comisia Europeană: Bulgaria se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situația politică

Bulgaria se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situația politică, a anunțat vineri un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, la o conferință de presă, informează site-ul de știri sofiaglobe.com.

Declarația vine la câteva ore după ce Parlamentul Bulgariei a acceptat demisia Guvernului premierului Rossen Zhelyazkov. Din 26 noiembrie, țara a fost cuprinsă de proteste antiguvernamentale masive, declanșate de planurile bugetare controversate ale cabinetului, dar care au escaladat în demonstrații antiguvernamentale față de corupție, lipsa justiției și eșecul în numeroase sectoare publice.

La conferința de presă a Comisiei Europene, corespondentul postului național de radio bulgar (BNR) a întrebat dacă accesul Bulgariei la zona euro ar putea fi sau nu amânat, în contextul demisiei Guvernului. Președintele bulgar Roumen Radev a declarat în mod repetat că țara nu este pregătită pentru euro, iar partidul de opoziție pro-rus propune amânarea cu un an a aderării.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a afirmat că situația este destul de clară și că există un număr de criterii care trebuie îndeplinite pentru adoptarea euro, iar Bulgaria a îndeplinit toate criteriile cheie.

Toate deciziile necesare au fost luate și de la 1 ianuarie 2026 Bulgaria va deveni parte a zonei euro.

‘Indiferent de cum evoluează situația politică, deciziile necesare au fost luate și rămân într-adevăr în vigoare’, a precizat oficialul.

Parlamentul Bulgariei a respins în mod repetat proiectele de decizii privind un referendum pentru aderarea la zona euro din motive constituționale și pentru că reprezentanții aleși de-a lungul timpului în Parlament au fost în favoarea intrării în zona euro.