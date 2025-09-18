Compania Municipală Parking București a inaugurat 189 de noi parcaje, în prima jumătate din 2025

Compania Municipală Parking București S.A. a încheiat primul semestru (S1) al anului 2025 cu rezultate financiare și operaționale solide, confirmând importanța investițiilor în infrastructura de parcare a Capitalei. În S1 2025, Compania Municipală Parking București (CMPB) a inaugurat 189 de parcaje, cu o investiție de 6.346.829 lei. Încasările din plata parcărilor au crescut cu 20,05%, totalizând 50,4 milioane de lei (50.440.754 lei). Compania a înregistrat un profit de 28,3 milioane de lei (28.374.188 lei), în creștere cu 14,03% față de prima jumătate din 2024.

Majoritatea noilor parcări sunt în interiorul inelului central de circulație, deservind artere și zone ca Victoriei, Romană, Universitate, Unirii, precum și cartierele adiacente Cotroceni, Primăverii, Pantelimon, Rahova sau Ferentari. Amplasarea urmărește acoperirea unor puncte cu trafic ridicat și deficit de locuri de parcare, din apropierea instituțiilor publice, zonelor de birouri, comerciale și obiectivelor turistice, pentru un acces mai facil atât pentru bucureșteni, cât și pentru cei care tranzitează orașul.

Pe parcursul primelor șase luni ale anului, CMPB a derulat și două proiecte importante de smart parking:

Punerea în funcțiune a sistemelor pentru parcările închise cu barieră, în zonele Lia Manoliu, Splaiul Indepndeței, Cheiul Dâmboviței și zona comercială a Pieței Unirii;

Au fost date în folosință alte șase sisteme de verificare și control pentru validarea rapidă a plății parcării, pe baza numerelor de înmatriculare, care supraveghează toate parcările din București.

În prezent, plata serviciului public de parcare, atât on-street (deschise) cât și off-street (parcări închise, cu barieră) este integral disponibilă digital, prin intermediul aplicației mobile Parking București, a site-ului www.abonamente.cmpb.ro, a parcometrelor, precum și prin SMS.

Compania Municipală Parking București este una dintre cele mai performante companii municipale din subordinea Consiliului General al Municipiului București. În cei șapte ani de activitate, compania a contribuit cu peste 102 milioane de lei la bugetul de stat și mai mult de 38 milioane de lei la bugetul Primăriei Municpiului București. În prezent, administrează circa 50.000 de locuri de parcare exploatate activ și se autofinanțează integral, fără datorii.