Companiile aeriene europene presează Bruxelles-ul să atenueze impactul războiului din Iran

Cele mai mari companii aeriene din Europa fac presiuni asupra Uniunii Europene pentru a introduce măsuri temporare care să le ajute să facă față potențialelor lipsuri de kerosen și costurilor mai mari provocate de războiul din Iran, transmite Bloomberg.

Printre măsurile solicitate se numără eliminarea taxelor pentru sectorul aviației, monitorizarea de către UE a cantităților disponibile de combustibil pentru avioane și acordarea de ajutor companiilor aeriene care transportă combustibil suplimentar, potrivit unui document al Airlines 4 Europe, consultat de Bloomberg News.

Asociația, ce reprezintă transportatori importanți precum Deutsche Lufthansa AG, Air France-KLM și IAG SA, proprietarul British Airways, a solicitat, de asemenea, UE să permită importurile și utilizarea în blocul comunitar a combustibilului de avion de tip Jet A, principalul tip de combustibil utilizat în SUA.

‘Acestea sunt măsuri temporare pentru a ne permite să depășim situația actuală, plus o planificare suplimentară pe termen lung pentru a fi pregătiți pentru viitor’, a declarat directorul general al A4E, Ourania Georgoutsakou, într-un comunicat de presă.

Conflictul din Orientul Mijlociu a scumpit petrolul și a închis spațiile aeriene, provocând probleme companiilor aeriene. O provocare majoră pentru transportatori este gestionarea costurilor volatile cu combustibilul, având în vedere restricțiile din jurul Strâmtorii Ormuz. Luna trecută, companiile aeriene membre A4E au avertizat că vor trebui să transfere costurile suplimentare pe seama pasagerilor.

Îngrijorările legate de aprovizionarea cu combustibil pentru avioane cresc pe măsură ce se apropie sezonul aglomerat de călătorii estivale, ACI Europe avertizând asupra unei penurii sistemice de combustibil în regiune peste trei săptămâni, dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată până atunci.

Companiile aeriene europene doresc ca UE să nu le penalizeze pentru neutilizarea unui slot orar de pe un aeroport din cauza închiderii spațiului aerian ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu, precum și a penuriei de combustibil, se arată în document. De asemenea, transportatorii aerieni au sugerat introducerea unor obligații specifice privind rafinăriile, pentru a proteja livrările de combustibil pentru avioane.