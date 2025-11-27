LIVE VIDEO. Conferința națională ”Viitorul pieței imobiliare din România – încredere, inovație și adaptare”

Joi, 27 noiembrie are loc conferința națională ”Viitorul pieței imobiliare din România – încredere, inovație și adaptare” la Centrul de conferințe Antena 3 CNN de la ora 9:30.

Piața imobiliară din România traversează o perioadă cu un echilibru fragil între prețuri moderate și putere de cumpărare redusă și cereri de achiziție mai prudente. Digitalizarea accelerată, schimbările în comportamentul de consum al cumpărătorilor, schimbări legislative, acces limitat la finanțare și presiunea pe vânzări și lead-uri solicită soluții integrate și parteneriate strategice.

HomeZZ, în cadrul conferinței naționale ”Viitorul pieței imobiliare din România – încredere, inovație și adaptare”, isi propune să aducă la aceeași masă dezvoltatorii, agențiile, investitorii și presa de profil pentru a discuta despre contextul actual în piața de imobiliare, cum investim în 2026, cum simplificăm procesul de vânzare și promovare și cum construim încredere în rândul cumpărătorilor și profesioniștilor.

LIDERII CELEI MAI DINAMICE INDUSTRII DIN ROMÂNIA VIN PENTRU PRIMA DATĂ, ÎNTR-O CONFERINȚĂ TELEVIZATĂ!

Aria tematică a conferinței naționale:

PANEL I – Axa pieței și economiei, noua realitate a sectorului imobiliar

Noul Cod urbanistic – legislația care schimbă întreg contextul – beneficii și riscuri

Planul Urbanistic General – reguli noi pentru dezvoltarea citadină

Evoluția prețurilor în marile orașe: stagnare, creștere sau ajustare.

Dezvoltatorii de mâine, cum arată noua generație de proiecte rezidențiale?

România anilor 2050

Programul „Prima Casă 2.0” și impactul asupra pieței.

Locuințe accesibile, politici publice și soluții private.

Stabilizarea sau scăderea pieței.

PANEL II – Consumatorii și piața imobiliară: evoluții rapide, schimbări spectaculoase

Schimbările macroeconomice, dobânzi, inflație, fiscalitate

Profilul noului cumpărător

Cum câștigăm credibilitate? Tehnologia în sprijinul încrederii.

Cantitate vs calitate, conținut relevant pentru utilizatori cu intenție reală de cumpărare.

Legea intermedierilor imobiliare și necesitatea unui registru național al proiectelor.

Generația Z și noile reguli ale pieței locuințelor

Transparența în tranzacțiile imobiliare.

Speakeri și participanți:

Cseke Attila-Zoltán – ministru, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și a Administrației

Alexandru Nazare – ministru, Ministerul Finanțelor

Prof. univ. dr. arh. Tiberiu-Constantin Florescu – Preşedinte, Registrul Urbaniştilor din România (RUR)

Laurentiu Alexandru Blaga – Președinte, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Florin Roman – Preşedinte Comisia pentru Administraţie Publică, Camera Deputaţilor

Viceguvernator / Consilier al Guvernatorului, Banca Naţională a României

Răzvan Brasla, CEO Cloud9

Toma Filipovici, Purtător de cuvânt Asociatia Profesionala a Agentilor Imobiliari din Romania (APAIR)

Dragoș Vîlceanu, Fondator Asociația Brokerilor Imobiliari (ABI)

Vlad Poenaru, General Manager Atlas.Expert, Hydra

Lucian Bele, Fondator ImmoFlux CRM

Gabriel Blăniță, Associate Director, Colliers International România

Răzvan Marinescu, API (Acceleratorul de Performanta in Imobiliare)

Cătălin Marin – Co-Founder & Managing Partner SVN Romania | Credit & Financial Solutions

Andrei Sârbu – CEO SVN România SVN România

Gabriel Voicu – Head of Sales & Marketing Cosmopolis

O CONFERINȚĂ REALIZATĂ DE HOMEZZ ȘI SUSȚINUTĂ DE ANTENA 3 CNN.

Postul de televiziune Antena 3 CNN va prelua live tronsoane ale dezbaterii.

Conferința va fi transmisă integral live joi, 27 noiembrie de la ora 9:30 pe site-urile antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook ale:

Antenei 3 CNN https://www.facebook.com/Antena3Oficial

Income Magazine https://www.facebook.com/IncomeMagazineRomania și

Jurnalul https://www.facebook.com/jurnalul.ro

Participarea la eveniment se face pe baza de invitație și confirmare prealabilă.