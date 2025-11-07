Consiliile Concurenţei din România, Bulgaria şi Republica Moldova au aprobat preluarea producătorului de vinuri Purcari de către grupul polonez Maspex

Consiliile Concurenţei din România, Bulgaria şi Republica Moldova au aprobat preluarea pachetului majoritar de acţiuni al Purcari Wineries Public Company Limited de către Maspex Romania SRL, anunţă producătorul de vinuri într-un comunicat transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

”Eveniment important de raportat: Aprobarea de către Consiliile Concurenţei din România, Bulgaria şi Republica Moldova a concentrării economice rezultate în urma ofertei publice voluntare de preluare iniţiate de Maspex Romania SRL pentru pachetul majoritar de acţiuni al Purcari Wineries Public Company Limited. La data de 13 iunie 2025, Maspex Romania SRL a anunţat lansarea unei oferte publice voluntare de preluare având ca scop achiziţia a până la 98,3811% din capitalul social emis al Purcari Wineries Public Company Limited”, anunţă compania.

Scopul ofertei de preluare a fost de a permite ofertantului să dobândească o poziţie majoritară solidă, în calitate de acţionar strategic pe termen lung al companiei.

În urma perioadei de subscriere a ofertei de preluare, desfăşurată între 16 iulie 2025 – 30 iulie 2025, Maspex Romania SRL a achiziţionat un total de 71,1790% din capitalul social emis al companiei, ceea ce a condus la o deţinere totală de 72,5362% din capitalul social emis al companiei la data de 22 august 2025.

Consiliile Concurenţei din România, Bulgaria şi Republica Moldova au acordat autorizările corespunzătoare (ultima aprobare fiind comunicată la data de 5 noiembrie 2025), inclusiv avizele relevante în materie de control al concentrărilor economice/ antitrust, autorizând astfel finalizarea tranzacţiei. Ultimul pas de reglementare în implementarea ofertei de preluare constă în obţinerea avizului Comisiei pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD) din România. Notificarea în acest sens a fost transmisă de Maspex Romania SRL la data de 31 iulie 2025.

”Purcari Wineries Public Company Limited urează un bun venit, încă o dată, Maspex Romania SRL, parte a Maspex Group, în calitate de acţionar majoritar strategic, şi îşi exprimă apreciere faţă de autorităţile de concurenţă din cele trei jurisdicţii pentru analiza riguroasă a acestei tranzacţii transfrontaliere complexe. Compania va continua să informeze piaţa şi investitorii cu privire la orice evoluţii semnificative, în conformitate cu cerinţele legale şi de reglementare aplicabile”, anunţă compania.

Purcari Wineries Public Company Limited (cu brandurile: Purcari, Crama Ceptura, Bostavan, Bardar, Domeniile Cuza şi Angel’s Estate) este unul dintre cele mai mari grupuri de vinuri şi brandy din regiunea Europei Centrale şi de Est. Grupul gestionează aproximativ 1,850 hectare de podgorii şi operează şapte platforme de producţie în România, Moldova şi Bulgaria. Purcari Wineries este lider pe segmentul vinurilor Premium din România şi cel mai mare exportator de vin din Moldova, livrând în peste 40 de ţări. Din februarie 2018, grupul este listat la Bursa de Valori Bucureşti cu simbolul WINE. Grupul este condus de Victor Bostan, care are peste 30 de ani de experienţă în domeniul vinicol şi este susţinut de investitorii instituţionali: Horizon Capital, Fiera Capital, Conseq, East Capital şi Norges Bank.

Grupul Maspex este prezent pe piaţa românească de aproape 30 de ani, fiind cel mai mare investitor polonez din România. Compania îşi desfăşoară activitatea în patru unităţi de producţie, având o echipă de aproximativ 1.800 de angajaţi.

Produsele sale sunt sucul de morcov Tedi, sucurile şi nectarurile Tymbark, cappuccino La Festa, apa Bucovina, precum şi biscuiţii şi covrigeii Salatini.

Maspex este cel mai mare grup privat polonez din industria alimentară şi unul dintre cele mai mari din Europa Centrală şi de Est. În 2024, veniturile din vânzări ale companiei cu sediul în Wadowice s-au ridicat la peste 16 miliarde zloţi. Maspex are aproape 70 de mărci în portofoliu. Maspex este prezentă pe piaţa alcoolului din 2022, când a achiziţionat CEDC – liderul pe piaţa vodcii şi cel mai mare importator de alcool din Polonia.

Produsele din portofoliul Maspex sunt fabricate în 18 fabrici moderne din Polonia şi din străinătate. Anual, acestea produc 2,2 miliarde de litri de sucuri, nectaruri şi băuturi, peste 280.000 tone de paste făinoase, cereale şi produse instant, aproape 180.000 tone de gemuri şi dulceţuri şi 155 de milioane de litri de alcool. Compania achiziţionează anual 380.000 de tone de porumb de la fermierii polonezi, tone de fructe şi legume şi 130.000 de tone de grâu.