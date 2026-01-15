Consiliul de Administrație Romsilva a lansat procedura de selecție pentru funcția de director general

Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva a demarat procedura de recrutare și selecție pentru ocuparea funcției de director general, la solicitarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), în cadrul unui proces care include publicarea candidaților, a punctajelor și a interviurilor, în vederea creșterii transparenței și obiectivității selecției.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, procedura de selecție a fost îmbunătățită față de forma inițială, în urma discuțiilor dintre reprezentanții Romsilva și cei ai ministerului, fiind introduse o serie de măsuri suplimentare de creștere a transparenței și de verificare a candidaților.

‘Romsilva are nevoie de o conducere care să fie la înălțimea responsabilității pe care o presupune administrarea uneia dintre cele mai importante resurse naturale ale României – pădurea. Mandatul primit de membrii Consiliului de Administrație care reprezintă Ministerul Mediului este clar: să selecteze un profesionist integru, cu o agendă reală de reformă. Nu vrem vorbe frumoase, vrem oameni care au demonstrat implementarea de măsuri de reformă reală. Sper ca toți cei cinci membri din Consiliul de Administrație Romsilva să aibă această misiune în minte atunci când vor selecta cine va conduce, pentru patru ani, instituția’, a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, citată în comunicat.

Aceasta a subliniat că doar o competiție reală între candidați cu experiență poate garanta un rezultat credibil și o conducere capabilă să reformeze instituția.

‘Îi încurajez pe toți experții de bună credință care nu mai vor concursuri doar pentru cei care cred că Romsilva e stat în stat să se înscrie. Să facă un pas foarte important înainte. Doar o competiție reală între candidați foarte buni va putea îndepărta alegeri subiective și un rezultat final superficial. Romsilva se poate reforma, dar are nevoie pentru asta de un concurs real, obiectiv și transparent – principii pe care sper că toți membrii comisiei le vor respecta’, a mai spus Buzoianu.

Printre măsurile de creștere a transparenței anunțate se numără publicarea listei lungi de candidați și a CV-urilor acestora, transparentizarea scrisorilor de intenție și a punctajelor obținute de cei cinci candidați selectați pe lista scurtă, precum și publicarea interviurilor acestora pe site-urile Romsilva și MMAP, unde vor rămâne disponibile cel puțin un an.

De asemenea, procesul va fi monitorizat de observatori din partea Ministerului Mediului, iar Consiliul de Administrație va solicita informații suplimentare de la instituțiile cu atribuții în domeniu pentru a fundamenta cât mai obiectiv deciziile de punctare a candidaților.

Evaluarea va include analiza documentelor din dosarele de candidatură, a declarațiilor de intenție, verificarea referințelor și a activității anterioare, precum și evaluarea comportamentului candidaților în cadrul interviului, prin raportare la profilul postului și la indicatorii de competență stabiliți.

Totodată, comisia de selecție își va fundamenta concluziile și pe informații publice cuprinse în rapoartele Curții de Conturi, ale Corpului de Control al ministrului mediului, apelor și pădurilor și în rapoartele de audit referitoare la activitatea conducerii Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

Dosarele de candidatură pot fi depuse până la data de 16 februarie 2026, ora 16:30, atât în format letric, cât și în format electronic, iar documentele necesare și formularele de declarații sunt disponibile pe site-ul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.