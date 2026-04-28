Romsilva solicită repartizarea din profitul pe 2025 a sumelor necesare achiziției de bodycam-uri pentru personalul de teren

Regia Națională a Pădurilor (RNP) – Romsilva consideră că siguranța personalului silvic aflat în teren reprezintă o prioritate constantă și solicită repartizarea din profitul net înregistrat în anul 2025 a sumelor necesare pentru achiziția de aparate body-cam pentru tot personalul de teren, menționează instituția într-o postare publicată, luni, pe pagina proprie de Facebook.

‘Utilizarea mijloacelor foto-audio-video în activitatea personalului silvic este reglementată prin Ordonanța de urgență nr. 63/2025, care prevede în mod explicit că procedura privind înregistrarea, stocarea și accesarea acestor date se stabilește prin hotărâre a Guvernului. În lipsa acestei proceduri, nu sunt definite elementele esențiale pentru utilizarea legală și eficientă a acestor echipamente, precum condițiile de utilizare, modul de stocare a datelor, accesul la înregistrări sau integrarea acestora în activitățile de control și în eventuale proceduri judiciare. Pentru a urgenta adoptarea unui astfel de act normativ, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a înaintat luni, 27 aprilie, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, documentele pentru inițierea Hotărârii de Guvern. În plus, menționăm că achiziția aparatelor de timp body-cam este estimată la 29,2 milioane de lei’, a subliniat Romsilva.

Potrivit sursei citate, instituția a întreprins, în acest an, mai multe demersuri pe lângă autoritatea tutelară pentru repartizarea din profitul net înregistrat în anul 2025 a sumelor necesare pentru achiziția de aparate body-cam pentru tot personalul de teren, mijloace foto-video-audio pentru supravegherea accesului pe drumurile forestiere, precum și dispozitive electronice de măsurare a elementelor dendrometrice.

Reprezentanții Romsilva precizează că, în ultimii nouă ani, Regia a contribuit la bugetul de stat cu 90% din profitul net realizat, în ultimii trei ani suma ridicându-se la 530 de milioane de lei.