Peste 462.000 de contribuabili riscă declararea inactivității fiscale de la 1 ianuarie 2026

Aproape o jumătate de milion de contribuabili riscă să fie declarați inactivi fiscal începând cu 1 ianuarie 2026, dacă nu își depun situațiile financiare anuale, dintre care peste 120.000 au deja obligații fiscale neachitate, potrivit datelor Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), citate într-o analiză realizată de EY România.

”Începând cu 1 ianuarie 2026, contribuabilii care nu își depun situațiile financiare riscă să fie declarați inactivi, o măsură care poate avea consecințe negative asupra activității economice. Potrivit datelor furnizate de ANAF, peste 462.000 de contribuabili se află în această situație, dintre care mai bine de 120.000 au obligații fiscale neachitate. Această realitate subliniază importanța respectării obligațiilor contabile și de raportare financiară pentru a evita repercusiuni negative”, se menționează în analiză.

Conform Legii 239 din 15 decembrie 2026, contribuabilii care nu depun situațiile financiare anuale în termen de cinci luni de la împlinirea termenului legal, precum și cei care nu dispun de un cont de plăți în România sau la Trezoreria Statului, pot fi declarați inactivi. Măsura are ca scop asigurarea transparenței în raportarea financiar-contabilă și prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Consultanții EY atrag însă atenția că noile reglementări nu prevăd măsuri tranzitorii pentru situațiile financiare care nu sunt depuse până la data intrării în vigoare a prevederii, respectiv 1 ianuarie 2026.

”Pe baza principiilor juridice generale, există argumente pentru a considera că acest nou caz de inactivitate ar trebui aplicat numai pentru evenimente care au loc după 1 ianuarie 2026, pentru a nu reprezenta o aplicare retroactivă a legislației. Totuși, acest aspect ar trebui clarificat prin măsuri tranzitorii, întrucât pentru alte situații similare sunt prevăzute dispoziții tranzitorii specifice”, se mai arată în document.

În lipsa unor clarificări, nu este exclus ca autoritățile fiscale să aplice sancțiunea inactivității și pentru societățile care nu au depus situațiile financiare aferente anului financiar 2024 sau anilor anteriori.

Conform sursei citate, declararea inactivității vine cu o serie de consecințe severe. Contribuabilii care continuă să desfășoare activități economice în această perioadă sunt obligați să plătească impozitele, taxele și contribuțiile sociale, dar nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor și a taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor efectuate.

De asemenea, beneficiarii care achiziționează bunuri și servicii de la contribuabili declarați inactivi nu pot deduce cheltuielile și taxa pe valoarea adăugată aferente acestor achiziții, cu excepția cazurilor specifice, cum ar fi executarea silită sau falimentul. Această restricție poate afecta grav relațiile comerciale și fluxurile de afaceri, de achiziții și de vânzări, se mai precizează în material.

Totodată, starea de inactivitate este înscrisă și în cazierul fiscal al societății și al reprezentanților săi legali, ceea ce poate afecta reputația comercială, accesul la finanțare și încadrarea în clasele de risc fiscal.

Potrivit EY, impactul economic poate fi semnificativ, prin îngreunarea fluxurilor comerciale, complexitatea raportărilor fiscale și dificultatea procedurii de reactivare, care este una de durată.

În acest context, consultanții recomandă contribuabililor să își regândească procesele interne de raportare financiară și să aloce resursele necesare pentru respectarea termenelor legale, inclusiv prin organizarea unor echipe dedicate, colaborarea cu auditorii externi și utilizarea soluțiilor digitale de contabilitate și raportare.

