Contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de aproape 20 miliarde euro, în primele 8 luni din 2026

Contul curent al balanței de plăți a înregistrat, în primele opt luni din 2026, un deficit de 19,925 miliarde euro, comparativ cu 18,983 miliarde euro în perioada similară a anului anterior, informează Banca Națională a României printr-un comunicat.

În structura acestuia, balanța bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 818 milioane euro, balanța serviciilor a consemnat un excedent mai mare cu 712 milioane euro, balanța veniturilor primare a un deficit mai mare cu 295 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a adus o contribuție negativă de 541 milioane euro.

Potrivit sursei citate, în perioada menționată, investițiile directe ale nerezidențilore în România au însumat 2,122 miliarde euro (comparativ cu 5,657 miliarde euro în perioada ianuarie – august 2025), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit) au însumat 2,22 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 98 milioane euro.

‘În perioada ianuarie-august 2026, datoria externă totală a crescut cu 7.450 milioane euro, până la 238.078 milioane euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 184.784 milioane euro la 31 august 2026 (77,6 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 1,8 la sută față de 31 decembrie 2025; datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 august 2026 nivelul de 53.294 milioane euro (22,4 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 8,5 la sută față de 31 decembrie 2025’, se menționează în comunicat.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 14,5% în perioada ianuarie-august 2026, comparativ cu 17% în anul 2025. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 august 2026 a fost de 5,9 luni, comparativ 6 luni la 31 decembrie 2025. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 august 2026 a fost de 93,5%, comparativ cu 102,8% la 31 decembrie 2025.