Corina Martin: Circa 40.000 de turiști au ajuns pe Litoral, de 1 Mai, în scădere cu 50% față de anul anterior

Circa 40.000 de turiști au ajuns pe Litoral, în stațiunile Mamaia, Vama Veche, Mamaia Nord și Eforie, în mini-vacanța de 1 Mai, în scădere cu 50% față de perioada similară a anului trecut, conform datelor publicate, luni, de Asociația Patronală Resto Constanța.

‘Așa cum am estimat, încheiem cu bine primul weekend oficial al sezonului Litoral 2026, cu circa 40.000 turiști în stațiunile Mamaia, Vama Veche, Mamaia Nord și Eforie. Am început acest sezon cu o scădere cu 50% a numărului de turiști, față de aceeași perioadă de anul trecut și din anii trecuți, în urma pierderii a 15.000 turiști pe care îi aveam anual la Festivalul Sunwaves, relocat în Bulgaria acum, și în urma unei prognoze meteo anunțate, în mod eronat, ca nefavorabilă. În realitate, vremea ne-a zâmbit și ne-a încurajat, la fel și turiștii ce au ținut să ne arate festivalurile și distracția de Mamaia și de Vama Veche sunt, pe orice vreme, de neînlocuit’, a subliniat Corina Martin, președinta Resto Constanța și secretar general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR).

Potrivit sursei citate, cele mai căutate stațiuni au fost, la debutul sezonului estival 2026, Mamaia și Vama Veche, urmate de Mamaia Nord și Eforie.

‘Pentru Eforie, hotelurile care au piscine interioare și centre acvatice au atras un grad foarte bun de ocupare pe segmentul de turism balnear și de SPA. În Mamaia, Mamaia Nord și Vama Veche s-au derulat festivaluri de muzică și dans, festivaluri gastronomice, petreceri în cluburi cu DJ și artiști renumiți, concerte de public în aer liber, la Piațeta Cazino Mamaia etc. Am urmărit atent, împreună cu IPJ Constanța și cu organizatorii marilor evenimente derulate, circulația turistică și numărul de participanți, precum și imaginea de ansamblu – de destinație Litoral România. Țin să apreciez în mod deosebit excelenta colaborare cu IPJ Constanța, personal cu chestor-șef Cornel Mototolea, în sensul coordonării privind asigurarea și menținerea siguranței și confortului public atât pentru rezidenți, cât și pentru turiști și vizitatorii litoralului românesc, în special în zonele și spațiile unde aveau loc evenimentele cu mulți participanți și aglomerări mari, dar și în general, pentru a oferi starea de siguranță și confort urban, de care orice turist și oaspete are nevoie în orice destinație’, a spus Martin, într-un comunicat.

În același context, peste 6.000 de turiști au vizitat Cazinoul Constanța în cele trei zile de weekend, cu ocazia 1 Mai.

De asemenea, s-au vândut 2.900 de bilete pentru Telegondola din Mamaia, comparativ cu 1.500 de tichete comercializate în weekend-ul de Paște 2026.

‘Ne așteaptă un an dificil pentru industria turismului din România – afectată de creșterea TVA și a taxelor, concomitent cu scăderea la jumătate a valorii tichetelor de vacanță. Cu toate acestea, am ajuns să aducem o contribuție de 6% la PIB ul României și vom continua să luptăm pentru drepturile antreprenorilor din turismul românesc și pentru șansa tuturor românilor de a-și permite și de a-și dori cel puțin o vacanță pe an în România’, a susținut Corina Martin.