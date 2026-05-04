Nicuşor Dan, despre creşterea cursului euro-leu: Invit la calm, este o reacţie firească a pieţei

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre creşterea cursului euro, că invită la calm, el precizând că este o reacţie firească a pieţei, în momentul în care există o incertitudine politică şi s-a întâmplat peste tot în lume la evenimente similare. El a mai spus că, După ce chestiunile se aşează, cursul revine.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, în Armenia, după Summitul de la Erevan, despre efectul crizei politice asupra cursului leului, că invită la calm.

„Invit la calm. Este o reacţie firească a pieţei, în momentul în care există o incertitudine politică. S-a întâmplat în România la alte evenimente similare, s-a întâmplat peste tot în lume la evenimente similare. Am văzut, după ce chestiunile se aşează, cursul revine”, a spus şeful statului.

„Ce pot să transmit şi românilor şi, să spunem, pieţei financiare este că România îşi păstrează angajamentele pe deficit şi îşi păstrează angajamentele pe obiectivele imediate corelate cu financiarul SAFE şi PNRR şi direcţia pro-occidentală”, a explicat preşedintele.