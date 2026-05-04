Inteligenţa artificială poate îmbunătăţi triajul medical de urgenţă

Un studiu realizat de cercetătorii de la Harvard arată cum soluţiile de AI pot fi utile în camera de urgenţă a spitalelor şi pot chiar să furnizeze diagnostice mai corecte decât medicii.

Unul dintre experimente a vizat 76 de pacienţi ai secţiei de urgenţe a spitalului din Boston. Aici, medicii şi AI-ul au avut acces la acelaşi set de date, precum semnele vitale, informaţiile demografice şi ajutorul unei asistente.

Inteligenţa artificială, care, în acest caz, a fost modelul o1 dezvoltat de OpenAI, a dat verdictul corect sau foarte apropiat de cel real în 67% din cazuri, în vreme ce medicii au avut dreptate în 50%-55% din cazuri.

Cu mai multe informaţii la dispoziţie, procentul diagnosticelor corecte a crescut în ambele cazuri, reducându-se diferenţa: 82% în cazul inteligenţei artificiale, 79% în cazul medicilor.

AI-ul s-a dovedit superior şi când a venit vorba de stabilirea unui plan de tratament pe termen lung. AI-ul, pe de o parte, şi 46 de doctori, de cealaltă parte, au examinat cinci cazuri clinice şi au folosit resurse convenţionale. Diferenţa a fost mult mai mare, cu tratamente mai corecte pentru AI în 89% din cazuri şi doar 34% în cazul doctorilor.

Inteligenţa artificială s-a dovedit superioară când informaţiile au fost furnizate prin text, dar nu a fost testată şi interpretarea semnalelor vizuale, precum nivelul de disconfort şi înfăţişarea pacienţilor.

Experţii spun că studiul indică un „pas veritabil înainte” pentru folosirea AI-ului în medicină, dar mai degrabă ca un medic care poate oferi o a doua opinie, decât ca unul pe care să se bazeze întregul proces de ajutare a pacienţilor.

