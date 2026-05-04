Rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau, la 30 aprilie, la nivelul de 64.836 milioane euro, în scădere faţă de 31 martie

„La 30 aprilie 2026, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 64.836 milioane euro, faţă de 67.032 milioane euro la 31 martie 2026”, informează luni BNR.

În cursul lunii au avut loc intrări de 1.800 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor şi altele. De asemenea, au avut loc ieşiri de 3.996 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR; plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută; plăţi din contul Comisiei Europene şi altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 13.171 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 30 aprilie 2026 au fost de 78.007 milioane euro, faţă de 80.278 milioane euro la 31 martie 2026.

Plăţile scadente în luna mai 2026 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează aproximativ 1.417 milioane euro.