Nazare: Direcţia ultimelor 10 luni poate fi consolidată sau serios erodată într-un interval de doar 24–72 de ore

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, avertizează că România este în această săptămână într-un „echilibru fragil”, în „contextul politic actual” şi consideră că direcţia ultimelor 10 luni poate fi „consolidată sau serios erodată” într-un interval de doar 24–72 de ore. Acest avertisment al ministrului Finanţelor vine în contextul în care marţi urmează să fie supusă votului în Parlament moţiunea de cenzură comună depusă de AUR şi PSD împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Un moment important pentru traiectoria economică a României. Evoluţiile interne din această săptămână influenţează direct economia, pieţele şi nivelul de trai al populaţiei. Un punct de inflexiune şi o săptămână care marchează un moment de echilibru fragil pentru România, în contextul politic actual”, atrage atenţia luni, într-o postare pe Facebook, ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare.

Potrivit ministrului, direcţia „ultimelor 10 luni” poate fi „consolidată” sau „serios erodată” în această săptămână.

„Direcţia ultimelor 10 luni – de corecţie şi stabilizare economică – poate fi consolidată sau poate fi serios erodată într-un interval de doar 24-72 de ore în zilele următoare”, avertizează ministrul Finanţelor, remarcând „noile progrese economice importante”, obţinute cu „efort semnificativ” în ultimele luni de guvernul Ilie Bolojan.

Astfel, Nazare menţionează, printre altele, reducerea deficitului bugetar de la 2,28% din PIB la 1,03% în doar un an, cu o scădere nominală de peste 22 miliarde lei în primul trimestru, creşterea veniturilor statului cu 12,3%, reflectând o colectare mai bună şi o economie mai stabilă şi scăderea cheltuielilor publice cu 2,8%, marcând prima corecţie reală a cheltuielilor rigide ale statului.

„Deficitul de cont curent – indicatorul care arată diferenţa între cât produce şi cât consumă economia, respectiv dependenţa României de finanţare externă şi importuri – a încetinit puternic, de la +34,4% (2024) la doar +3,4% (2025), semn al reechilibrării externe. Deficitul comercial – diferenţa dintre importuri şi exporturi, adică măsura în care economia consumă din exterior mai mult decât produce intern – s-a îmbunătăţit, investiţiile străine directe au crescut cu peste 45% în 2025, ajungând la aproximativ 8,1 miliarde euro, semn clar de revenire a încrederii investitorilor. Este o inversare radicală de trend şi arată că România redevine atractivă pentru capitalul internaţional, într-un context de stabilizare macroeconomică şi reducere a riscurilor fiscale. Investiţiile finanţate din fonduri europene şi PNRR au crescut cu 12,7%, susţinând dezvoltarea fără presiune suplimentară pe bugetul de stat”, explică ministrul Finanţelor.

Potrivit acestuia, noile date publicate luni confirmă practic că România intră într-o „etapă reală” de stabilizare şi reechilibrare macroeconomică, „după ani de dezechilibre profunde”.

„Dar toate acestea sunt câştiguri încă fragile şi dependente de stabilitatea politică. În următoarele ore riscurile sunt reale – de aceea, urmărim cu atenţie principalele evoluţii care pot avea efect imediat asupra economiei şi populaţiei. Între acestea, creşterea costurilor de finanţare ale statului, ceea ce ar pune presiune pe buget şi, indirect, pe taxe şi cheltuieli, întârzierea sau blocarea investiţiilor publice şi europene, cu impact direct asupra infrastructurii şi locurilor de muncă, reducerea încrederii investitorilor străini, volatilitate financiară şi presiune pe inflaţie şi credite, resimţită în costul vieţii de zi cu zi şi blocarea reformelor structurale deja începute, inclusiv cele privind eficientizarea aparatului de stat”, arată Nazare.

Ministrul menţionează că, în plus, există un „risc imediat, deja vizibil pe pieţe”, respectiv instabilitatea cursului valutar.

„În ultimele zile, pe fondul tensiunilor politice, cursul euro a depăşit pragul de 5,1 lei, semnalând cât de rapid se transmite incertitudinea politică în economia reală – de la credite şi importuri, până la preţurile de consum. România a reuşit în ultimele 10 luni să corecteze dezechilibre majore – de la menţinerea fondurilor europene, la scăderea deficitului, investiţii în creştere, stabilizare externă, revenirea capitalului străin ş.a. Aceste rezultate nu sunt teoretice – sunt clare şi tangibile. Însă nu sunt ireversibile. Următoarele zile vor decide dacă România îşi continuă drumul de consolidare şi reformă sau dacă riscă să piardă, într-un timp extrem de scurt, progresele obţinute cu efort important al economiei şi populaţiei în ultimele luni. Am încredere că deciziile acestei săptămâni vor pune pe primul loc stabilitatea României”, mai spune ministrul Alexandru Nazare.