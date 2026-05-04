Administraţia Trump blochează proiecte eoliene din SUA, invocând motive de securitate naţională

Administraţia condusă de Donald Trump a suspendat dezvoltarea proiectelor eoliene onshore din Statele Unite, invocând riscuri de securitate naţională, potrivit unui articol publicat de Financial Times.

Aproximativ 165 de proiecte eoliene amplasate pe terenuri private sunt afectate, fiind blocate în diferite stadii, de la aprobări finale până la negocieri în curs. Decizia este legată de evaluările realizate de Pentagon, care analizează impactul acestor instalaţii asupra securităţii naţionale.

Potrivit informaţiilor, dezvoltatorii s-au confruntat în ultimele luni cu întârzieri semnificative, lipsă de comunicare din partea autorităţilor şi suspendarea procesării cererilor. Scrisori transmise în aprilie indică faptul că Pentagonul îşi revizuieşte procedurile de evaluare a proiectelor energetice.

Problemele invocate includ riscuri legate de interferenţe cu sistemele radar, aspect care a stat şi la baza unor acţiuni anterioare ale administraţiei, contestate în instanţă de dezvoltatori.

Industria energiei regenerabile, reprezentată de American Clean Power Association, nu a oferit încă un punct de vedere oficial, iar informaţiile nu au fost confirmate independent.

Decizia vine într-un context în care administraţia Donald Trump a criticat în mod repetat energia eoliană, considerând turbinele ineficiente, costisitoare şi inestetice, ceea ce a dus la numeroase blocaje pentru dezvoltatorii din sector.